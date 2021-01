Portugal Pro Golf Tour dá pontapé de saída em 2021 com novidades

O Portugal Pro Golf Tour (PPGT) vai anunciar esta quarta-feira que o seu calendário competitivo de 2021 arranca a 17 de janeiro, em Lagos, com grandes novidades, funcionando também como o início da época para alguns dos melhores jogadores portugueses, com destaque para Ricardo Melo Gouveia.



O PPGT é um circuito satélite internacional organizado pelo empresário José Correia, o ex-presidente da PGA de Portugal, em parceria com o inglês Garry Harris, o CEO do Jamega Pro Golf Tour no Reino Unido. Costuma realizar-se entre novembro e março, para aproveitar os meses em que os principais circuitos profissionais estão com menor atividade, mas a pandemia trocou as voltas aos promotores e a época que agora começa esteve em perigo.



«Devido ao segundo surto da Covid-19, não sabíamos se iríamos ter jogadores nos torneios e não quisemos arriscar. Anunciámos que cancelávamos os dois primeiros "swings" e depois, a 20 de dezembro, informámos que em janeiro iríamos reavaliar a situação. De seguida, cancelámos o terceiro "swing" que deveria jogar-se em Vilamoura, mas posso adiantar que amanhã, dia 6, vamos fazer uma avaliação final e posso assegurar que iremos comunicar oficialmente que arrancamos dia 17 em Palmares», disse José Correia à Tee Times Golf, em exclusivo para Record.



Ao todo serão nove torneios. Os oito primeiros de 10 mil euros em prémios monetários e o último, o The Tour Championship, com 20 mil.



Embora a lista de inscritos do primeiro evento não seja ainda pública, o promotor português avança que já recebeu «mais de 100 inscrições, seis das quais de jogadores portugueses, incluindo o Ricardo Melo Gouveia, o Vítor Lopes e o Tomás Bessa».



Nomes fortes, dado que Melo Gouveia é o atual campeão nacional absoluto, Bessa o campeão nacional de profissionais e Lopes foi o herói português no último Open de Portugal at Royal Óbidos, tendo lutado pelo título até ao último dia daquele torneio do European Tour.



O 1.º Palmares Open irá distribuir 10 mil euros em prémios monetários e realizar-se-á no Palmares Ocean Living & Golf, de 17 a 19 deste mês, «com o cumprimento integral das normas decretadas pela Federação Portuguesa de Golfe em alinhamento com a Direção Geral de Saúde».



O PPGT é normalmente constituído por mais de 20 torneios mas em 2021 será reduzido a nove, uma situação que tem duas explicações: por um lado, o cancelamento das provas que deveriam ter decorrido nos últimos dois meses, por outro, o facto de todos os torneios terem passado a estender-se por três voltas de 18 buracos, num total de 54 em três dias. Em contrapartida, cada "swing" passa a ter apenas duas competições.



Na temporada de 2019/2020 tinha-se experimentado um novo figurino de cada "swing" ser composto por dois torneios de dois dias e uma prova de três dias.



A opção por mudar o esquema em 2021 foi explicada por José Correia: «Notámos que havia muitos jogadores que só queriam jogar dois torneios em cada "swing" e não os três. Assim, vamos ao encontro dessa preferência. Termos três voltas também permite que todos os torneios contem para o ranking mundial amador e nós reservamos dez lugares para amadores em cada torneio. Há ainda outro motivo, que prende-se com o facto de todos os circuitos satélites (como o Alps Tour Golf e o Pro Golf Tour) terem torneios de três dias. Dá-nos mais prestígio acompanhá-los nesse formato».



O PPGT de 2021 encerra, como habitualmente, com o The Tour Championship (do qual Record é o jornal oficial), marcado para 14, 15 e 16 de março. «Para já estão garantidos 20 mil euros em prémios monetários. Se conseguirmos mais patrocínios talvez seja possível chegar aos 25 mil como em 2020», declarou José Correia.



O The Tour Championship, que costuma acolher jogadores de nível superior, incluindo membros do European Tour e do Challenge Tour, não irá realizar-se pela primeira vez no Troia Golf.



«Não há nenhum problema com Troia, bem pelo contrário. Simplesmente, este ano decidimos que o circuito será jogado todo no Algarve. Devido às restrições impostas pelo combate à pandemia, é mais fácil e seguro os jogadores estarem todos concentrados num mesmo local sem grandes viagens. Há mesmo muitos jogadores que já anunciaram que irão ficar estes três meses seguidos no Algarve, alojados sempre no mesmo hotel», disse o promotor do circuito, que é igualmente membro da Direção da Federação Portuguesa de Golfe.



O palco para o The Tour Championship do PPGT será desta feita o Dom Pedro Victoria Golf Course, uma excelente escolha, na medida em que será nesse mesmo percurso de Vilamoura que, seis semanas mais tarde, decorrerá o Portugal Masters, o mais importante torneio de golfe português.



É expectável que alguns jogadores do European Tour e do Challenge Tour mostrem interesse em jogar no Dom Pedro Victoria Golf Course pouco antes do Portugal Masters, embora nessa semana o The Tour Championship do PPGT coincida com o Masters do Qatar.



A poucos dias do início do PPGT nem tudo está ainda pronto e há algumas arestas por limar, mas José Correia mostra-se confiante em resolver os assuntos pendentes com celeridade.



«Estamos em conversações com a Federação Portuguesa de Golfe (FPG) para voltarmos a ter alguns convites para o Open de Portugal at Royal Óbidos. Estou otimista que anunciaremos brevemente essa boa nova. No ano passado demos um convite para o Open de Portugal aos vencedores de cada "swing" e também ao campeão do The Tour Championship. E reservamos sempre dois lugares em cada torneio para jogadores amadores que a FPG deseje indicar ou recomendar», disse.



A segunda questão tem a ver com as restrições dos voos do Reino Unido para Portugal, devido ao surgimento da nova variante do SARS-CoV2 naquele país, sabendo-se que a maioria dos jogadores que competem no PPGT é britânica. «Cada jogador terá um documento do PPGT a informar que trata-se de um atleta em trânsito para competir numa prova profissional e esperamos que isso possa ajudá-los a chegarem ao Algarve», acrescentou.



O calendário completo do Portugal Pro Golf Tour de 2021 é o seguinte:



"Swing-4" – 1.º Palmares Open de 17 a 19 de janeiro, 2.º Palmares Open de 22 a 24 de janeiro.

"Swing-5" – Nau Morgado Open de 3 a 5 de fevereiro, Nau Álamos Open de 8 a 10 de fevereiro.

"Swing-6" – Penina Open de 17 a 19 de fevereiro, 3.º Palmares Open de 21 a 23 de fevereiro.

"Swing-7" – 1.º Pinheiros Altos Open de 3 a 5 de março, 2.º Pinheiros Altos Open de 8 a 10 de março.

The Tour Championship no Dom Pedro Victoria Golf Course de 14 a 16 de março.



Note-se que a nível internacional o European Tour só começa a 21 de janeiro com o Abu Dhabi HSBC Championship, onde é previsível que nenhum português entre por ter a categoria máxima da Série Rolex. O Challenge Tour inicia-se ainda mais tarde, a 11 de fevereiro, na África do Sul. O Pro Golf Tour anunciou que só terá o seu primeiro torneio em abril, no Egito. Do Alps Tour Golf ainda não se sabe nada oficialmente, mas é um circuito que só costuma arrancar a meio de fevereiro, no Egito. Portanto, sem grande concorrência, o PPGT poderá voltar a revelar-se um sucesso desportivo e empresarial.



Se ao nível profissional o PPGT dará o pontapé de saída do golfe em Portugal em 2021, a nível amador a FPG anunciou há poucos dias que irá iniciar o seu quadro competitivo no dia 9 de janeiro.



Estes serão os primeiros torneios de 2021 para amadores de competição: 1.º Torneio Drive Challenge Norte (de sub-10 a sub-18), a 9 de janeiro, na Quinta da Barca; Liga Nacional de Pitch & Putt – Zona A (todos os escalões etários), a 10 de janeiro, na Quinta da Barca; 1.º Torneio Drive Challenge Centro (de sub-10 a sub-18), a 10 de janeiro, no Montebelo Golfe; 1.º Torneio Drive Challenge Sul (de sub-10 a sub-18), a 10 de janeiro, no Palmares Ocean Living & Golf.



Por: Hugo Ribeiro / Tee Times Golf (teetimes.pt) para Record