Portugal vice-campeão europeu da segunda divisão

Portugal vai regressar em 2024 à primeira divisão do Campeonato da Europa Amador Masculino por Equipas da 1.ª Divisão, um ano depois de ter descido ao escalão secundário.A derrota com a Escócia na final não impediu o principal objetivo que era o regresso à elite do golfe amador masculino europeu.Há 12 meses, num momento triste da história do nosso golfe, a seleção nacional terminou no 19.º e último lugar o Europeu realizado em Inglaterra, no The Royal St. George's Golf Club.Em contrapartida, viveu-se agora um dos pontos mais altos do golfe amador luso a presença na final do European Amateur Team Championship – Division 2, disputado, no Green Resort Hrubá Borsá, na Eslováquia, garantindo o regresso ao escalão principal.Em um ano os jovens jogadores portugueses ganharam experiência internacional e isso foi bem visível num torneio em que a Escócia mostrou ser inequivocamente a melhor equipa, mas Portugal também provou, sem quaisquer dúvidas, ter sido o segundo melhor conjunto.Na final, o país onde o golfe nasceu não deu quaisquer hipóteses, triunfando por 5,5-1,5. A Escócia venceu quatro dos cinco primeiros encontros para assegurar o título. Os 1,5 pontos de Portugal vieram de três empates.Portugal alinhou com Daniel Rodrigues, Pedro Silva e Hugo Camelo, do Club de Golf de Miramar (Vila nova de Gaia); João Pereira e João Teixeira e Costa, do Clube de Campo da Aroeira (Almada); e Vasco Alves, do Oporto Golf Club (Espinho), sob a orientação do selecionador nacional, Nelson Ribeiro. O presidente da Federação Portuguesa de Golfe, Miguel Franco de Sousa, também esteve presente.João Pereira e João Teixeira e Costa foram as novidades deste ano, substituindo Ricardo Garcia e Diogo Rocha, que tinham estado no Europeu de 2022. Os outros jogadores repetiram a convocação.Note-se que três dos seis jogadores portugueses estudam e competem no circuito universitário norte-americano e todos eles – Daniel Rodrigues, Pedro Cruz e João Costa – tiveram melhores desempenhos na temporada de 2022/2023 do que tinham conseguido na época anterior. Hugo Camelo ganhou imensa experiência internacional em 2022, incluindo torneios de profissionais. E João Pereira é claramente um atleta em crescendo. Vasco Alves é dos mais experientes nesta seleção nacional.A final foi disputada exatamente pelas duas nações que tinham encabeçado a primeira fase da prova, em stroke play (ou seja, por pancadas), mas já aí a Escócia tinha dado a entender que estava num patamar superior à concorrência.Os britânicos somaram 680 pancadas, 40 abaixo do Par, após jornadas de 338 e 342. Os portugueses ficaram no 2.º lugar com 695 (344+351), -25. A Chéquia foi 3.ª com -22 e a Áustria 4.ª com -21. Foram estes conjuntos a seguirem para as meias-finais, mas percebeu-se logo que a Escócia era substancialmente mais forte.Aliás, na classificação individual da primeira fase – que não tem importância oficial, mas é um bom indicador – a Escócia foi o único país a colocar dois jogadores no top-5, com Connor Graham a partilhar a liderança com o austríaco Fabian Lang (-13) e Calum Scott a dividir o 4.º posto com o polaco Alejandro Pedryc (-9). O melhor português foi João Pereira, empatado em 6.º (-8).Depois, na segunda fase do Europeu, já em match play (ou seja, eliminação direta), nas meias-finais, Portugal derrotou a Chéquia por 4-3 e a Escócia levou a melhor sobre a Áustria por 4,5-2,5.É importante salientar que, em 2022, Portugal tinha perdido com a Chéquia. Este ano venceu os checos. Por outro lado, também é verdade que no Europeu de 2022 a seleção nacional tinha arrancado um empate com a Escócia. No entanto, dessa equipa britânica restaram apenas dois jogadores de 2022. Os quatro novos elementos reforçaram o valor escocês.A Áustria assegurou depois o 3.º lugar, ao vergar a Chéquia na final de consolação por 4-3.Os principais resultados do Europeu foram os seguintes:Primeira fase por equipas (9 nações): 1.º Escócia -40; 2.º Portugal -25; 3.º Chéquia, -22; 4.º Áustria, -21.Primeira fase individual (54 jogadores): 1.º Connor Graham (Escócia), -13; 1.º Fabian Lang (Áustria), -13; Portugueses: 6.º (empatado) João Pereira, -8; 8.º (empatado) Pedro Cruz, -7; 19.º (empatado) Hugo Camelo, -4; 23.º (empatado) Daniel Rodrigues, -3; 28.º (empatado) João Costa, -2; 49.º (empatado), Vasco Alves.Portugal-Chéquia, 4-3.Filip Jakubzik/David Tomi-Daniel Rodrigues/Vasco Alves, 3/2 (três buracos de desvantagem com apenas dois para jogar); Pedro Silva/João Pereira-Filip Raza/Matej Baca, 1up (1 buraco de vantagem).Filip Jakubzik-Hugo Camelo, 3/1; David Tomi-João Teixeira e Costa, 4/3; João Pereira-Matej Baca, 1up; Pedro Silva-Filip Raza, 1up; Daniel Rodrigues-Vaclava Tichy, 3/2.Escócia-Portugal, 5,5-1,5.Calum Scott/Connor Graham-Daniel Rodrigues/Vasco Alves, 5/4; Gregor Tait/Oliver Mukherjee-Pedro Silva/João Pereira, 4/3.Calum Scott-Hugo Camelo, empate; Graham Connor-Vasco Alves, 5&4; Matthew Wilson-João Pereira, 3/2; Pedro Cruz Silva-Gregor Graham, empate; Daniel Rodrigues-Oliver Mukherjee, empate.1 – João Costa era um dos líderes no final do primeiro dia, com 65 (-7), empatado com Connor Graham e Fabian Lang. Bem bom para uma estreia.2 – Nos dois embates de match play, Pedro Cruz Silva somou 2,5 pontos, João Pereira 2, Daniel Rodrigues 1,5 e Hugo Camelo 0,5. Vasco Alves e João Teixeira e Costa perderam os seus encontros.3 – Todos os portugueses contribuíram para o 2.º lugar de Portugal. É certo que houve dois jogadores que não somaram pontos na segunda fase. Em contrapartida, na primeira fase, contabilizaram-se os melhores cinco resultados de cada dia e havia um sexto resultado que ficava diariamente de fora. Ora todos os seis portugueses contaram para o resultado final dessa fase de stroke play. Essa homogeneidade e o espírito de equipa foram fundamentais para Portugal sagrar-se vice-campeão europeu da segunda divisão.