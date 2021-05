Portugueses à porta do 'cut' provisório no Betfred British Masters

Ricardo Santos e Pedro Figueiredo, os dois golfistas portugueses membros do European Tour, iniciaram esta quarta-feira a participação no Betfred British Masters com exibições acima do Par 72 do The Belfry, mas à porta do 'cut' provisório.

O algarvio Santos, de 38 anos, começou a sua volta no 'tee' do 10 e fechou os primeiros nove buracos com duas abaixo do Par, após 'birdie' (uma abaixo) no 17 e 18, mas na segunda metade do campo registou 'bogeys' (uma acima) nos buracos 1, 5, 6 e 8 e apenas um 'birdie' no 3, tendo totalizado 73 pancadas (+1).

"Estava com um bom 'score', mas não estava a jogar bem. 'Patei' bem e estive bem no jogo curto, mas não bati bem o 'drive', andei quase sempre no 'rough', e nos 'shots' ao 'green' não consegui meter a bola muito perto da bandeira", explicou, à Lusa.

À distância mínima do 'cut' provisório, fixado no Par, o jogador natural de Faro ocupa a 70.º posição, empatado, do 'leaderbord', e detém uma vantagem de um 'shot' em relação a Pedro Figueiredo, que terminou a ronda inaugural com 74 pancadas (+2).

"Bati muito bem na bola, do 'tee' ao 'green', e estive muitas vezes em posição para 'birdie', mas estive bastante mal nos 'greens'. Falhei muitos 'putts', cinco a menos de um metro e meio da bandeira, e, daí, não ter conseguido fazer mais 'birdies' e ter feito três 'bogeys' (nos buracos 7, 8 e 12). Foi uma volta com sabor amargo, mas, apesar de tudo, com sinais positivos, porque joguei bastante bem. Espero amanhã [quinta-feira] afinar o 'putt' e fazer uma boa volta", avaliou Figueiredo, que só assinou um 'birdie' no 17.

Enquanto o lisboeta, de 29 anos, figura no 94.º lugar, empatado, o austríaco Matthias Schwab lidera o Betfred British Masters com 66 pancadas, seis abaixo do Par, e vantagem mínima sobre o escocês Calum Hill.