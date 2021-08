Portugueses com arranque negativo no B-NL Challenge Trophy

Os golfistas portugueses Ricardo Melo Gouveia e Vítor Lopes tiveram esta quinta-feira um início pouco positivo no B-NL Challenge Trophy, ao terminarem a primeira volta com uma pancada acima do Par.

Em Spijk, nos Países Baixos, Melo Gouveia, que já venceu dois torneios do Challenge Tour esta temporada, terminou a primeira ronda, com 72 pancadas, fruto de três 'birdies' (uma abaixo do Par) e quatro 'bogeys' (uma acima).

Com o mesmo resultado terminou Vítor Lopes, que conseguiu dois 'birdies' e fez três 'bogeys'.

A prova é liderada pelo dinamarquês Marcus Helligkilde, com 63 pancadas (oito abaixo do Par), menos duas do que o austríaco Lukas Nemecz.