Portugueses com prestações modestas no arranque do BMW Open International

Os jogadores portugueses Ricardo Santos e Ricardo Melo Gouveia tiveram esta quinta-feira prestações modestas no primeiro dia do BMW International Open, prova do Circuito Europeu de golfe que decorre em Munique, Alemanha.



Ricardo Santos cumpriu a primeira volta com 73 pancadas, uma acima do par do campo (72), uma prestação que ainda lhe abre boas perspetivas de poder passar o 'cut' na sexta-feira, num dia em que efetuou três 'birdes' (uma pancada abaixo) e quatro 'bogeys' (uma acima), situando-se no grupo dos 110.º classificados.

Pior esteve Ricardo Melo Gouveia, ao concluir a sua volta com 74 pancadas, duas acima do par, o que o deixa no grupo dos 123.º classificados, ao concluir uma prestação com dois 'birdies', dois 'bogeys' e um duplo-'bogey'.

Na liderança do torneio germânico está o chinês Li Haotong, que cumpriu a volta em 62 pancadas (10 abaixo do par), com uma de vantagem o holandês Daan Huizing, segundo classificado.