Portugueses falham cut e baixam no ranking do Pro Golf Tour

Nenhum dos cinco jogadores portugueses passou o cut no Red Sea Egyptian Classic, o torneio de €30 mil euros em prémios monetários que terminou nesta terça-feira com a vitória do belga Yente van Doren, após um emocionante play-off de cinco jogadores.Por consequência, os três portugueses que estão classificados na Ordem de Mérito do Pro Golf Tour – Pedro Lencart, João Girão e João Pinto Basto – perderam posições. Após cinco torneios disputados na temporada de 2022, já não há nenhum golfista nacional no top-60 desta terceira divisão do golfe profissional europeu.O Red Sea Egyptian Classic foi o quinto e último evento do Pro Golf Tour de 2022 a realizar-se no Egito e em cinco torneios houve cinco vencedores diferentes. É um evento que tem na sua lista de campeões um português, Tiago Cruz, que impôs-se em 2013 com 12 pancadas abaixo do Par.Tal como na semana passada, o torneio do Pro Golf Tour realizou-se no Golf Club Sokhna, no Suez, mas, desta feita, nos percursos A e B. O cut para o top-40 de um total de 138 participantes fixou-se em 141 pancadas, 3 abaixo do Par, deixando em prova apenas 45 jogadores.Pedro Lencart e João Girão, os melhores portugueses, ficaram a 4 pancadas desse objetivo, empatados no grupo dos 71.º classificados, com 145 pancadas, 1 acima do Par, Lencart com voltas de 74 e 71, e Girão com rondas de 75 e 70. Na semana passada estes dois jogadores tinham passado o cut.João Pinto Basto foi 102.º (empatado), com 149 (74+75), +5; João Magalhães, 109.º (empatado), com 150 (75+75), +6; e Alexandre Abreu 116.º (empatado), com 152 (72+80), +8.Na Ordem de Mérito do Pro Golf Tour de 2022, Pedro Lencart é o melhor português no 63.º lugar (perdeu 3 lugares), com 570 pontos, seguido de João Girão no 98.º (cedeu 10 posições) com 230 pontos e João Pinto Basto em 106.º (era 98.º) com 150 pontos, os únicos jogadores nacionais a terem passado o cut em provas de 2022.O líder do ranking é o belga Alan de Bondt com 8.377,50 pontos. Ganhou o Dreamland Pyramids Classic e foi vice-campeão no Allegria Open num mês de março profícuo, resultados aos quais somou um 6.º posto esta semana.O 5.º classificado do ranking é Jan Cafourek, o checo que venceu na semana passada, com 6.016,50. Recorde-se que no final do ano o top-5 ascende ao Challenge Tour, a segunda divisão europeia.O belga Yente Van Doren aproveitou a sua vitória neste Red Sea Egyptian Classic para ascender ao 3.º lugar do ranking.Um sucesso que Yente Van Doren não esquecerá, não só por ser o seu primeiro título no Pro Golf Tour, sendo esta a sua quarta temporada, depois de ter passado pelo circuito universitário norte-americano, mas, sobretudo, por ter sido preciso um play-off de cinco jogadores.No final dos 54 buracos regulamentares o quinteto que liderava com o resultado final de 205 pancadas, 11 abaixo do Par, era composto pelo belga Yente Van Doren (70+65+70), o austríaco Felix Schulz (64+72+69), e os alemães Christian Bräunig (70+67+68), Michael Hirmer (69+68+68) e Philipp Katich (66+66+73), este último amador.Logo no primeiro buraco de play-off, o belga de 25 anos estava a 85 metros da bandeira e o seu approach deixou a bola a 30 centímetros do buraco. Converteu o putt para birdie que deu-lhe o prémio de cinco mil euros.O Pro Golf Tour vem agora para a Europa e a Áustria receberá já o próximo torneio, o Haugschlag NÖ Open, de 27 a 29 de abril, com 30 mil euros em prémios monetários, estando inscritos João Pinto Basto, João Girão, Pedro Lencart, João Magalhães, Alexandre Abreu e João Zitzer. Para já, só Pinto Basto surge com entrada assegurada, mas é provável que alguns dos outros portugueses tenham entrado e estejam em prova quando for dada a tacada de saída.