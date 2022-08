Portugueses falham cut em Open da Suécia

Os dois golfistas portugueses que competiram em Helsingborg falharam esta sexta-feira o cut do Indoor Golf Group Challenge, torneio sueco pontuável para o Challenge Tour, que está a decorrer no Allerum Golf Club.



Tomás Melo Gouveia terminou como 80.º e Pedro Figueiredo como 127.º e já não regressam no sábado ao campo, para o terceiro dia de competição.

Uma boa progressão de quinta-feira para hoje, em que subiu 24 lugares, não chegou para Tomás Melo Gouveia se apurar. Claramente melhor que na véspera, conseguiu na jornada 68 pancadas, três abaixo do par do campo.

Para as boas contas de Tomas Melo Gouveia muito contribuiu um 'eagle' (duas pancadas abaixo do par) no buraco 12. Ao longo do percurso fez também três 'birdies' (uma abaixo) e apenas dois 'bogey' (duas acima).

Em sentido contrário, Pedro Figueiredo resvalou da 71.ª posição para a 127.ª com que terminou o torneio, após cinco pancadas acima, no dia.

O pior foi mesmo o triplo 'bogey', no nono buraco, mas houve também quatro 'bogeys' e só dois 'birdies'.

A liderança no final de dois dias pertence ao inglês Daniel Brown, com 129 pancadas (13 abaixo do par do campo). O sueco Mikael Lindberg é segundo, com 130 (12 abaixo).