Portugueses falham 'cut' no Made in Denmark

Ricardo Melo Gouveia e Pedro Figueiredo voltaram a ter uma prestação negativa no segundo dia do Made in Denmark, prova do European Tour, que está a decorrer em Farso, e falharam o 'cut'.





Depois de ter marcado na véspera quatro pancadas acima do par do campo do clube de golfe Himmerland, Pedro Figueiredo fez hoje um percurso com duas acima e fecha com 148 pancadas (seis acima), em 125.º.Pior esteve ainda o olímpico Ricardo Melo Gouveia, que concluiu em 148.º, com 153 pancadas (77+76), 11 acima do par.