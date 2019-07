Ricardo Gouveia e Pedro Figueiredo falham o cut no Open da Escócia de golfe

Os golfistas portugueses Ricardo Gouveia e Pedro Figueiredo falharam esta sexta-feira o cut do Open da Escócia, depois de ambos terem feito uma segunda ronda acima do par.Ricardo Gouveia terminou a prova do European Tour na 132.ª posição, com um agregado de 142 pancadas (igual ao par), depois de esta sexta-feira ter entregado um cartão de 72 (uma acima do par).Já Pedro Figueiredo terminou a segunda volta com 74 shots (três acima do par), concluindo a prova com um total de 144 (dois acima), na 145.ª posição.A prova é liderada pelo inglês Lee Slattery, pelo sul-africano Erik Van Rooyen e pelo austríaco Bernd Wiesberer, todos com 128 pancadas (14 abaixo).