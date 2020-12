Portugueses fazem balanço positivo do Open da África do Sul

Pedro Figueiredo e Stephen Ferreira retiraram conclusões positivas do último torneio que disputaram em 2020, o Open da África do Sul, onde só Ricardo Santos falhou o cut.

O torneio do European Tour e do Sunshine Tour terminou no Domingo passado em Sun City, a 140 quilómetros de Joanesburgo, distribuiu um milhão de euros em prémios monetários. Foi o terceiro e último evento do "swing" sul-africano que começou com o Joburg Open no Randpark Golf Club e seguiu para o Alfred Dunhill Championship no Leopard Creek Country Club, antes de encerrar na 110.ª edição do South African Open no Gary Player Country Club.

Os três portugueses disputaram as três provas e só Pedro Figueiredo passou o cut em todas. Ricardo Santos foi sempre eliminado após a segunda volta, enquanto Stephen Ferreira superou pela primeira vez o cut no Open da África do Sul, um torneio especial por residir no Zimbábue.

As classificações e resultados dos portugueses em Sun City foram os seguintes:

51.º (empatado) Pedro Figueiredo, 292 pancadas (76+68+74+74), 4 acima do Par, somou 9,0 pontos para a Corrida para o Dubai e embolsou 3.785,63 euros.

58.º (empatado), 294 (70+76+74+74), +6, somou 54.051,60 rand para a Ordem de Mérito do Sunshine Tour, o equivalente a 2.933,87 euros.

90.º (empatado), 150 (74+76), +6.

Como escreveu o Gabinete de Imprensa da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), "Pedro Figueiredo concluiu a época de 2020 numa nota bem mais positiva do que o modo como o tinha feito em 2019, no seu ano de estreia como membro do European Tour. há um ano, o profissional da Navigator falhou o cut nos seus três últimos torneios da época no European Tour e precisou de regressar à Escola de Qualificação para recuperar o cartão da primeira divisão do golfe profissional europeu. Desta feita, nas suas três últimas competições, passou o cut nos três torneios da África do Sul e até alcançou em Leopard Creek a sua melhor classificação de sempre em torneios do European Tour (17.º lugar empatado)".

Foi preciso esperarmos dois dias pelo regresso de "Figgy" a Portugal para conversarmos com ele e, apesar do cansaço normal, foi evidente a sua satisfação pelo que fez durante três semanas na África do Sul.

"Considero que o balanço é positivo, sobretudo porque jogar em Joanesburgo, onde decorreram o primeiro e o terceiro torneio, não é necessariamente fácil para mim, quando olho para as características do meu jogo. Em Joanesburgo, devido à altitude, a bola voa bem mais e o tipo de relva, por outro lado, não deixa que a bola role muito. Os jogadores que batem comprido e para o ar têm alguma vantagem sobre mim. Eu bato mais curto e tenho um voo de bola mais baixo. Aproveito menos a altitude e torno-me proporcionalmente ainda mais curto do que os outros jogadores quando jogo em Joanesburgo", explicou Pedro Figueiredo à Tee Times Golf em exclusivo para Record.

"Não é fácil para mim fazer grandes resultados ali. Ainda assim, considero que joguei bastante consistente. Se tirei mais partido do meu jogo no segundo torneio é porque o campo adequa-se mais às minhas características", acrescentou o português de 29 anos.

Stephen Ferreira, por seu lado, valorizou bastante dois aspetos relevantes: o seu recorde pessoal na prova e ter aparecido finalmente na Ordem de Mérito do Sunshine Tour de 2020/2021.

"Foi ótimo ter passado o cut no SA Open, especialmente por ter sido a primeira vez que o fiz. Sentia que estava a jogar bem antes do torneio, mas tinha falhado o cut nas semanas anteriores, pelo que fiquei feliz de, desta feita, ter seguido em frente", frisou o português do Zimbábue, também em declarações à Tee Times Golf, em exclusivo para Record.

"Sabe bem ver o meu nome na Ordem de Mérito mesmo no final do ano. Não pude jogar os primeiros torneios do ano porque, devido à COVID-19, não estava autorizado a entrar na África do Sul. Sabe mesmo bem jogar de novo no Sunshine Tour", acrescentou o jogador que celebrou o seu 29.º aniversário durante a última volta do torneio.

O Gary Player Country Club, em Sun City, mede 7.165 metros – é enorme. Stephen Ferreira já o conhecia, mas para Pedro Figueiredo foi uma novidade, uma vez que, quando jogou o Open da África do Sul no ano passado, o palco escolhido foi o Randpark Golf Club.

"É um campo muito bom, muito exigente. Encontrava-se em excelentes condições. É o campo mais comprido de todo o ano no European Tour, mas como é jogado em altitude talvez não seja o mais comprido em termos práticos. É também estreito, na medida em que se falharmos muito a pancada de saída, perdemos automaticamente a bola. Os fairways podem não ser muito estreitos, mas falhá-los pode ser bastante penalizante. Isso faz com que, em termos visuais, seja intimidante do tee. Os greens são pequenos, com alvos muito pequenos. Tinha algumas características que adaptam-se bem ao meu jogo, como os greens pequenos e o campo estreito, só que é um bocadinho comprido demais para ser ideal para mim. Devido ao tipo de relva, a bola também não rola muito. Como jogo a bola relativamente baixa, não só a minha bola não rolava muito, como, ao jogar em altitude, com voo de bola baixo, não tirei partido dessa altitude. Aí o meu jogo ficou um pouco limitado neste campo, apesar das outras características que me favoreciam", elaborou "Figgy".

É este contexto que explica porque o atleta do Sport Lisboa e Benfica não foi capaz de tirar partido das estatísticas excecionais que atingiu na categoria de precisão de fairways: na última volta foi o segundo melhor do torneio com 78,6% e na terceira volta fora o oitavo da prova com 64,3%.

"Penso que tocaste no ponto certo. Apesar de acertar muitos fairways, estava bastante mais atrás, comparando com a maioria dos jogadores. Eu tinha ferros 5 ou 6 para estes greens bem pequenos, enquanto os outros jogadores iam com ferros 9 e pitch. Portanto, essa estatística de fairways acertados pode ser enganadora, porque não tirei necessariamente vantagem dessa percentagem elevada", reconheceu.

É, de facto, impressionante que o campeão nacional de 2013 tenha feito 78,6% de fairways no último dia e não tenha convertido qualquer birdie. É preciso recuarmos à segunda semana de setembro, à segunda volta do Portugal Masters, para vermos a última vez que "Figy" não foi capaz de fazer um único birdie em 18 buracos. Desde então, jogara 27 voltas no European Tour e havia sempre birdies para o seu lado.

"No último dia não consegui fazer nenhum birdie. Não considero que o campo estivesse mais difícil no seu todo, mas sem dúvida era mais difícil fazer birdies. Encostaram mais as bandeiras às bordas dos greens, isso fez com que fosse mais difícil meter a bola perto do buraco, apesar das condições climatéricas estarem muito boas e os greens bem recetivos. Tive, se não me engano, três oportunidades para birdie de 4 metros, até considero que "patei" bem neste dia, mesmo nos putts mais compridos, mas foi daqueles dias em que a bola não quis entrar", lamentou-se o jogador do Quinta do Peru Golf & Country Club.

Se Pedro Figueiredo nunca andou no top-30 do torneio durante as quatro voltas, Stephen Ferreira começou da melhor maneira e até integrava o grupo dos 13.º classificados após a primeira volta, mas foi perdendo o gás nos dias seguintes.

"Esta a sentir-me mesmo bem com as 2 pancadas abaixo do Par da primeira volta. E a dada altura cheguei mesmo a andar com -4. Senti que poderia ter feito ainda mais pancadas abaixo do Par, mas fiquei feliz com o resultado. Já no último dia, em que só fiz 1 birdie, as bandeiras estavam mais difíceis. Tentei apenas ser inteligente e não assumir demasiados riscos. Não quis "visar o pau" quando as bandeiras estavam ali nos cantos do green. Tive várias hipóteses de birdie, mas os putts não entraram", observou o profissional da Cobra, que gosta bastante do percurso desenhado pelo campeoníssimo Gary Player.

"Já joguei ali muitas vezes e aprecio imenso o desenho. Poucas semanas antes até tinha jogado lá o Investec Royal Swazi Open (falhou o cut). Por isso, apesar desta semana tê-lo sentido mais comprido, senti-me confortável em campo e procurei sobretudo não meter-me em complicações", disse Ferreira, que vai ficar mais uns dias em Joanesburgo, antes de regressar a Harare.

As épocas da primeira divisão sul-africana não coincidem com o calendário civil. O Sunshine Tour de 2019/2020 terminou em março e Stephen Ferreira tornou-se no primeiro português a fechar uma temporada no top-40 do ranking. Agora já se joga o Sunshine Tour de 2020/2021 e Ferreira vai para a pausa natalícia de mais de um mês no 68.º lugar da Ordem de Mérito.

Pelo contrário, o European Tour de 2020 encerra esta semana com o DP World Tour Championship no Dubai, onde se reúnem os 65 melhores jogadores da primeira divisão europeia. Nenhum português ficou perto de qualificar-se. Pedro Figueiredo fecha a temporada no 182.º lugar da Corrida para o Dubai (a mesma classificação da semana anterior), enquanto Ricardo Santos termina na 210.ª posição, uma perda de 6 postos.

Num ano normal, os dois portugueses desceriam provavelmente ao Challenge Tour, mas como o European Tour decidiu, devido à pandemia, congelar as Categorias durante um ano, iremos ter de novo Pedro Figueiredo e Ricardo Santos na elite europeia em 2021.

Como salientou o Gabinete de Imprensa da FPG, «o 110.º Open da África do Sul confirmou o talento e a excelente forma do sul-africano Christiaan Bezuidenhout, que conquistou o seu segundo título seguido no European Tour e no Sunshine Tour. Há oito dias tinha-se imposto no Alfred Dunhill Championship».

Desde o campeão olímpico Justin Rose, em 2017, que um jogador não vencia em dois torneios consecutivos no European Tour.

Christiaan Bezuidenhout somou 270 pancadas, 18 abaixo do Par, após voltas de 67, 67, 67 e 69, batendo por 5 pancadas o veterano galês Jamie Donaldson (71+63+72+69).

O sul-africano de 26 anos tem agora três títulos no European Tour e outros tantos no Sunshine Tour, neste último caso todos alcançados este ano, pois tinha arrecadado em fevereiro o Dimension Data Pro-Am, que também conta para o Challenge Tour.

Christiaan Bezuidenhout subiu 4 lugares na Corrida para o Dubai, sendo agora o 5.º classificado, e vai para o DP World Tour Championship no Dubai como um dos favoritos ao torneio de encerramento do European Tour de 2020. No Sunshine Tour, apoderou-se da primeira posição da Ordem de Mérito.

Hugo Ribeiro / Tee Times Golf para Record