Portugueses ficam pelo caminho no Porsche European Open

Os golfistas portugueses Ricardo Santos, Pedro Figueiredo e Tomás Bessa falharam este domingo o cut do Porsche European Open, torneio do European Tour, que está a decorrer no traçado Par 72 do Green Eagle Golf Courses, em Hamburgo, Alemanha.

Entre os três profissionais portugueses, Tomás Bessa, que recebeu um wild card da Federação Portuguesa de Golfe para disputar a prova, concluiu as duas primeiras voltas com um agregado de 153 pancadas (76+77), nove acima do Par, e integrou o lote de jogadores que partilharam a 100.ª posição, falhando o corte por seis shots.

Pedro Figueiredo, por sua vez, que havia sido o melhor representante na ronda inaugural, totalizou 154 shots (74+80), e despediu-se no 107.º lugar, empatado, ao passo que Ricardo Santos terminou no 112.º posto com 155 pancadas (79+76).

Num dia em que o cut ficou fixado nas três pancadas acima e apurou 66 jogadores para a derradeira volta, o inglês Matthew Southgate e o australiano Maverick Antcliff assumiram a liderança do torneio, ambos com 139 pancadas, cinco abaixo do Par.