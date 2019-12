Portugueses fortes no Portugal Pro Golf Tour de 2019-2020

O Portugal Pro Golf Tour (PPGT) de 2019-2020 já arrancou e completou o seu primeiro 'swing' de três torneios, preparando-se para prosseguir com o segundo no próximo Sábado – e os portugueses têm dado cartas.Com efeito, em três torneios realizados em Vilamoura, cada um com 10 mil euros em prémios monetários, houve dois golfistas profissionais da PGA de Portugal a sagrarem-se vice-campeões, registaram-se quatro top-3 e 11 top-10!Resultados inequívocos da qualidade dos jogadores portugueses neste circuito internacional, que recebe membros do Challenge Tour, alguns do European Tour e do European Senior Tour e muitos de circuitos satélites europeus, as chamadas terceiras divisões europeias.Qualidade à qual também não é alheia a constante competição de que usufruem em nossos jogadores, pois nos meses anteriores muitos puderam atuar no Open de Portugal, no Portugal Masters e em várias etapas da Escola de Qualificação do European Tour.Mas vamos então a esses resultados em torneios realizados em campos da Dom Pedro Hotels & Golf Collection, uma novidade este ano, depois de um acordo entre este grupo e o promotor do PPGT, José Correia, ex-presidente da PGA de Portugal e atual membro da Direção da Federação Portuguesa de Golfe.O primeiro torneio do PPGT foi o Dom Pedro Old Course Classic, com 32 participantes, 11 deles portugueses. Tomás Bessa foi 2.º classificado com 138 pancadas, 8 abaixo do Par, após voltas de 70 e 68, ficando a apenas 1 pancada do vencedor o inglês Callum Tarren (69+68).A segunda etapa foi o Dom Pedro Victoria Classic entre 37 jogadores, entre os quais 10 portugueses. Uma vez mais, Tomás Bessa foi o melhor, no 3.º lugar, com 139 pancadas, 5 abaixo do Par, depois de rondas de 72 e 67, a apenas 1 pancada dos dois jogadores que discutiram o título num play-off, no qual o amador galês Gaelen Trew (69+69) bateu o consagrado escocês Paul Lawrie (69+69), um antigo jogador da Ryder Cup e campeão de um torneio do Grand Slam (British Open de 1999).No Victoria, o palco do Portugal Masters do European Tour, já houve outros portugueses a brilhar, pois Tiago Cruz (72+71) e João Carlota (72+71) partilharam o 8.º lugar com 1 pancada abaixo do Par.A terceira prova do primeiro 'swing' foi o Dom Pedro Pinhal Open, um campo extremamente técnico, que já foi palco de um Campeonato Nacional da PGA de Portugal e que exige um profundo conhecimento do seu traçado para a obtenção de bons resultados.Não admira, por isso, que tenha sido aqui que os portugueses mais se tenham destacado, tirando partido do fator casa. João Carlota (72+71+69), o embaixador da Dom Pedro Hotels & Golf Collection, conhece como poucos e dividiu o 2.º lugar com o seu antigo colega do Clube de Golfe de Vilamoura, Francisco Oliveira (71+70+71), ambos com 212 pancadas, 4 abaixo do Par.Carlota e Oliveira ficaram a apenas 1 pancada do campeão, o amador Maximilian Lechner (67+72+72) mas, exatamente por o austríaco não ser profissional, foram os portugueses a partilhar o cheque de dois mil euros destinados ao vencedor.Uma das boas novidades do PPGT de 2019-2020 é um protocolo com a FPG que, entre muitos outros aspetos, fomenta a participação de amadores neste circuito profissional, como fase de transição para uma futura carreira. Era um procedimento habitual no passado, mas não tão bem organizado como irá acontecer esta época.Pedro Lencart, um dos melhores amadores europeus da última década, vindo do circuito universitário norte-americano, que pensa tornar-se profissional para o ano, estreou-se no PPGT e logo com um excelente 4.º lugar, com voltas de 73, 72 e 68, ou seja 3 abaixo do Par, a 2 pancadas do vencedor. Empatado com Lencart ficou Tomás Bessa (72+67+74) que, assim, em três torneios, arrancou três top-5.Ainda no Pinhal, houve mais dois top-10 portugueses: Tomás Melo Gouveia em 8.º (-2) e Hugo Santos e Alexandre Abreu empatados em 10.º (Par).A Tee Times Golf (teetimes.pt), em exclusivo para, conversou com os melhores portugueses em cada um dos três torneios. Eis algumas das mais relevantes declarações de cada um:"Senti que estive muito perto da vitória, especialmente no Old Course, pois ia a jogar com os líderes. Inclusive ia a liderar ao final de 27 buracos. No Victoria senti que precisava duma grande volta para subir posições e colocar pressão nos líderes que vinham atrás. Fiz uma boa volta, mas não foi suficiente."No Old Course senti-me muito confiante no tee shot, o que possibilitou-me estar muitas vezes com hipótese de birdie. Ultimamente tenho estado a trabalhar nos shots ao green, pois fui mais inconsistente neste aspeto durante a época. No Victoria continuei num registo muito sólido, embora o meu jogo de wedges não estivesse nada bom."De modo geral estou satisfeito com a minha prestação, embora sinta que ainda tenho margem de progressão"."Joguei consistente nos primeiros três torneios, muito também fruto por jogarmos aqui muitas vezes durante o ano inteiro e torna-se mais fácil porque sentimo-nos mais confortáveis no campo. Nestes últimos tempos também mudei algumas coisas na minha equipa, sobretudo a nível mental e estes torneios foram uma boa oportunidade para experimentar coisas novas a nível mental."O meu swing tem estado bom e creio que fui progredindo de torneio para torneio, aliás, só joguei uma volta acima do Par. O resto foi tudo a Par ou abaixo, o que é muito bom, sobretudo se comparar com o que vinham sendo os últimos anos."O terceiro torneio, foi a primeira vez em muito tempo que tive essa sensação de que tive boas hipóteses de ganhar. Na última volta creio que cheguei a liderar o torneio quando ia com -4 no dia, até cerca de três buracos do fim, mas é uma situação nova para mim como profissional, a última vez que ganhei foi nos Estados Unidos, há mais de dois anos, ainda como amador. Portanto, é tudo uma experiência nova, sobretudo quando envolve dinheiro e jogadores de um nível superior e senti os nervos, como é óbvio, mas estive perto. Agora é aprender e retirar as lições para fazer melhor da próxima vez em que estiver nesta situação"."Estes três torneios jogados nos campos do Grupo Dom Pedro foram positivos para mim. Estou mais estável a nível psicológico, estou a ganhar mais confiança, estou a jogar melhor e isso transparece nos resultados."Não estava à espera de ficar em 2.º neste último torneio e ter sido vice-campeão foi muito positivo. Se formos ver, os jogadores que estiveram melhor no Pinhal são os jogadores que treinam regularmente aqui, ou seja, eu o Francisco, o Tomás Bessa, o Tomás Melo Gouveia, o Alexandre Abreu, e o campo estava com as condições em que nós treinamos habitualmente. Sem dúvida que estávamos em vantagem em relação aos outros jogadores."Os campos estavam em ótimas condições, recebemos um retorno muito positivo do Paul Lawrie que jogou os três torneios. Foi um prazer jogar em casa, senti-me bem".Hugo Ribeiro / Tee Times Golf em exclusivo para