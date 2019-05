Portugueses no grupo dos 20.ºs no Challenge de Espanha

Os portugueses Ricardo Santos e Tomás Santos Silva estão no grupo dos 20.ºs classificados no final do primeiro dia do Challenge de Espanha em golfe, que está a decorrer em Urturi, País Basco, até domingo.Os dois golfistas lusos terminaram o primeiro dia com duas pancadas abaixo do Par do campo do Izki Golf Club, ou seja 70, a três da dupla que está na frente, o austríaco Martin Wiegele e o norte-irlandês Michael Hoey.Tanto Ricardo Santos como Tomás Santos Silva estão claramente abaixo do 'cut' previsto, que se encontra nas 72 pancadas.