Preços no Masters de Augusta surpreendem por... serem (demasiado) acessíveis

Tradicionalmente encarada como uma modalidade de pessoas com um maior poder financeiro, o golfe é esta semana destaque por um motivo peculiar. Tudo porque no Masters de Augusta, que por estes dias se realiza nos campos do Augusta National Golf Club, na Geórgia (Estados Unidos), os preços do bar estão a dar que falar por serem... inesperadamente acessíveis. Pelo menos para o padrão daquilo que normalmente se vê neste tipo de eventos internacionais.De acordo com o menu que tem circulado nas redes sociais, uma sandes varia entre os 1,5 a 3 dólares (1,38€ a 2,75€), ao passo que em termos de bebidas, águas e refrigerantes custam 1,8€. Já uma cerveja, seja doméstica ou importada, custa 4,5€.A ideia, segundo Steve Salaga, professor de gestão desportiva da Universidade da Geórgia, passa por tornar a experiência global em algo satisfatório, considerando essencialmente que os custos para estar no torneio são já de si elevados. "Temos de nos lembrar que o custo total de assistir a estes eventos inclui transportes e outros gastos, tal como o preço do bilhete e também eventuais recordações. Por isso, uma das formas de tornar a experiência global mais apelativa ao consumidor passa por manter estes preços baixos. Creio que estes preços acessíveis são um apelo extra para a experiência do consumidor em Augusta", explicou, à FOX Business.E a verdade é que os preços em Augusta nada têm a ver com o que é praticado noutros torneios. Por exemplo, no ano passado houve relatos que durante o PGA Championship uma cerveja custava quase 20 euros e um copo de vinho 13. No Reino Unido, no British Open, os preços também são algo 'puxados', com uma dose de fishand chips a custar cerca de 13 euros ou uma pizza pepperoni 14€.