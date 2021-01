Presidente da FPG anuncia 255 mil euros em sete torneios para profissionais em 2021

A Federação Portuguesa de Golfe (FPG) anunciou esta quinta-feira a criação de um circuito misto, para atletas amadores e profissionais, de ambos os géneros, como mais uma medida de combate à crise provocada pela pandemia, reagindo atempadamente ao anúncio da véspera do cancelamento da época do Portugal Pro Golf Tour de 2020/2021.



Miguel Franco de Sousa, o presidente da FPG, considerou à Tee Times Golf, em exclusivo para Record, que é uma medida «revolucionária em quase toda a Europa à exceção de alguns países escandinavos», porque, «por tradição, há uma tendência para os quadros competitivos serem separados entre profissionais e amadores».



«Para a FPG não era concebível que os profissionais portugueses não pudessem ganhar dinheiro e o cancelamento do Portugal Pro Golf Tour em 2020/2021 criou um vazio competitivo, sobretudo para os jogadores que não são membros dos principais circuitos europeus, como o European Tour e o Challenge Tour», acrescentou o presidente da FPG.



«O objetivo principal consiste em dar rodagem competitiva aos nossos jogadores, designadamente aos profissionais. Acreditamos que é um formato inovador, que elevará também a competitividade dos nossos melhores jogadores amadores e que dará uma visibilidade acrescentada ao circuito da FPG. Vamos investir 35 mil euros nestes cinco torneios, mais 20 mil no Campeonato Nacional Absoluto, aos quais acresce o "prize-money" do Open de Portugal at Royal Óbidos do Challenge Tour (200 mil euros), sublinhou Miguel Franco de Sousa.



De acordo com o comunicado hoje emitido pela FPG, cada um dos cinco torneios do Circuito da FPG jogar-se-á em dois dias, com uma volta de 18 buracos por dia e distribuirá 7.500 euros em prémios monetários.



Haverá três classificações principais em jogo, consagrando uma campeã amadora, um campeão amador e um primeiro lugar (feminino ou masculino) profissional. No primeiro dia, amadores e profissionais jogarão juntos, proporcionando uma experiência gratificante aos menos cotados. Na segunda jornada já serão separados para facilitar a luta pelos tais títulos em jogo. Neste caso, não haverá vencedor absoluto e serão coroados três campeões em cada etapa.



O regulamento da prova define que o vencedor de profissionais receberá 1.700 euros e o vice-campeão 1.100. Não estamos muito longe dos valores de cada torneio do Portugal Pro Golf Tour agora cancelado. Nesse circuito satélite internacional os torneios colocavam em jogo 10 mil euros, dois mil dos quais para o campeão.



O primeiro torneio do circuito poderá aceitar um máximo de 80 participantes amadores (60 masculinos e 20 femininos) e 16 jogadores profissionais, sem limitação ou quotas por género. Quando o número de inscritos profissionais exceder o limite, será feita a exclusão pelo Ranking da PGA Portugal.



Isto porque, para além de atribuir pontos para o Ranking Nacional BPI da FPG (para amadores), como sempre aconteceu, o novo circuito irá também contar para o Ranking da PGA de Portugal (profissionais).



Esta é uma novidade politicamente relevante. Em setembro de 2020 a FPG fez uma primeira experiência a este formato no Campeonato Nacional Absoluto Audi, no qual Ricardo Melo Gouveia e Leonor Bessa sagraram-se campeões nacionais absolutos e Sofia Barroso Sá e Pedro Lencart arrebataram os títulos de campeões nacionais amadores. Só que a PGA de Portugal não permitiu na altura que essa prova contasse para o ranking dos profissionais portugueses.



Essas divergências parecem ter sido ultrapassadas, pelo menos no que se refere a este circuito, como nos garantiu o diretor-técnico nacional da FPG, João Coutinho: «Foi um processo muito pacífico. Nós propusemos e a PGA de Portugal aceitou. Creio que por serem evidentes as vantagens para os seus sócios».



Não conseguimos contactar Nelson Cavalheiro, o presidente da PGA de Portugal, mas Miguel Franco de Sousa salientou que «depois do sucesso do Campeonato Nacional Absoluto, queríamos dar seguimento a este circuito. Na atual situação da pandemia, era mesmo um passo obrigatório. E embora a FPG não precisasse do reconhecimento da PGA de Portugal para organizar este circuito, é importante esse reconhecimento, pela relevância que terá para os associados da PGA de Portugal».



O presidente da FPG acrescentou que já recebeu alguns telefonemas de profissionais portugueses a elogiarem a iniciativa, incluindo Pedro Figueiredo, um dos dois portugueses membros do European Tour, a primeira divisão europeia.



Em declarações à agência Lusa, "Figgy" exteriorizou o seu apoio: «Cada vez mais devem juntar-se os amadores aos profissionais. Jogamos todos o mesmo desporto e nunca concordei a 100% com a distinção entre amadores e profissionais, que espero seja cada vez menor no futuro, porque isso permitirá que os melhores, independentemente do estatuto, possam competir entre si. Como aconteceu, por exemplo, no Campeonato Nacional Absoluto, que foi um sucesso e juntou os melhores jogadores de golfe portugueses».



O jogador do European Tour sabe do que fala porque aos 13 anos, ainda amador, já jogava torneios profissionais. É, provavelmente, o melhor jogador amador português de todos os tempos e como profissional, ainda jovem, aos 29 anos, já alcançou alguns feitos dignos de registo.



O calendário do revolucionário Circuito da FPG de 2021 é o seguinte:



1.º torneio nos dias 6 e 7 de fevereiro, no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela.

2º torneio nos dias 10 e 11 de abril, no Oporto Golf Club, em Espinho.

Campeonato Nacional Absoluto de 21 a 24 de abril, no Belas Clube de Campo, em Sintra.

3.º torneio nos dias 5 e 6 de junho, no Troia Golf, em Grândola.

4º torneio nos dias 11 e 12 de setembro, no Estela Golf Club, na Póvoa de Varzim.

5.º torneio nos dias 13 e 14 de novembro, no San Lorenzo Golf Club, em Loulé.



Note-se que o Campeonato Nacional Absoluto irá atribuir pontos para o ranking mundial amador, o que valoriza ainda mais a competição.



Com este calendário, os profissionais portugueses que não tenham entrada em torneios do European Tour e do Challenge Tour no primeiro trimestre de 2021, poderão, pelo menos, competir em três provas antes do Portugal Masters, o mais importante torneio de golfe português, que está marcado para o Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, de 29 de abril a 2 de maio, com 1,5 milhões de euros em prémios monetários.



O forte investimento da FPG nos profissionais portugueses, numa época especial em que se pretende que Portugal volte a ter representação no golfe olímpico como em 2016, está, obviamente, dependente da evolução da pandemia, como explicou Miguel Franco de Sousa.



«Este circuito tem uma enorme importância para o desenvolvimento do golfe português, amador e profissional. E vem no seguimento do caminho que a FPG tem percorrido de apoiar os clubes, os campos, os jogadores, num período tão difícil como este da pandemia. O Fundo de Desenvolvimento que já vai para o seu terceiro ano tem sido, por exemplo, fundamental nesta fase. Agora, todos os projetos só são válidos se não tivermos limitações impeditivas», referiu o presidente da FPG.



«A FPG tem estado muito atenta à pandemia, tentamos ser proactivos, mas é difícil quando há medidas tomadas em cima da hora», acrescentou, aludindo às decisões de hoje do Governo, decretando o recolher obrigatório às 13 horas e impossibilidade de circular entre concelhos no próximo fim de semana.



A FPG tinha quatro torneios agendados para este fim de semana e viu-se forçada a suspendê-los e adiá-los à última hora, optando por fazer o mesmo com as provas previstas para os dias 16 e 17 de janeiro.



Numa altura em que «já se fala de um possível novo confinamento», o líder da FPG informou-nos que já foi elaborado um plano de contingência: «O diretor-técnico nacional, João Coutinho, em colaboração com a Comissão de Campeonatos e Alto Rendimento, tem estado muito atento à situação e definiu um número limitado de torneios que teremos mesmo de organizar em 2021, dos mais de 60 que normalmente teríamos a cargo. Neste momento, estou convencido de que teremos de fazer alterações ao calendário original», acrescento Miguel Franco de Sousa.



O novo Circuito da FPG, que ainda não tem patrocinador – tal como o Campeonato Nacional Absoluto –, integra essa prioridade de provas.



Finalmente, o presidente da FPG, manifestou muita apreensão pela forma como o desporto em geral tem sido relegado para plano secundário neste contexto de pandemia.



«O desporto está a ser colocado de lado. No próximo dia 14 haverá uma conferência entre federações desportivas. Temos estado sempre em contacto com a Secretaria de Estado do Desporto e Juventude, com o Instituto Português do Desporto e Juventude, o Comité Olímpico de Portugal, e sentimos o desporto negligenciado», sublinhou.



«O golfe até tem sido beneficiado e reforço que é uma atividade extraordinariamente segura, mas devemo-nos preocupar com os jovens em idades de formação. Há muitas crianças com meses de défice de atividade física e não queremos os nossos jovens agarrados apenas aos telemóveis. Cada caso deve ser observado atentamente e estamos seriamente preocupados», concluiu.



Por: Hugo Ribeiro / Tee Times Golf (teetimes.pt) para Record