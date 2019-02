Raphael de Sousa soma segundo título no Portugal Pro Golf Tour

Raphael de Sousa conquistou o seu segundo título no Portugal Pro Golf Tour, no 1.º Álamos Classic, de 10 mil euros em prémios monetários, torneio em que Ricardo Santos voltou às boas exibições e foi o melhor português no 5.º lugar. Vítor Lopes, o vencedor da prova em 2018, inscreveu-se mas acabou por não jogar.Raphael de Sousa tem apelido, pais e passaporte português, mas goza de dupla nacionalidade e optou por representar a Suíça, o país onde nasceu, reside e que o tem apoiado, embora tenha orgulho nas suas raízes familiares, falando, por exemplo, sem dificuldades o idioma de Camões.É por ser luso-suíço (e não português residente da Suíça) que não tem, naturalmente, beneficiado de tanto destaque nos media portugueses como, por exemplo, Filipe Lima ou Stephen Ferreira, portugueses luso-descendentes que residem, respetivamente, em França e na África do Sul, mas que optaram por representar Portugal nos circuitos profissionais.No entanto, Raphael de Sousa bem merece um olhar mais atento, pois este 1.º Álamos Classic é o seu 17.º título em torneios para profissionais, depois de ter sido um dos melhores amadores, com convocações para várias seleções europeias de amadores, incluindo a Junior Ryder Cup.O 1.º Álamos Classic foi o seu primeiro torneio desde a Final da Escola de Qualificação do European Tour, em novembro, e a sua primeira vitória desde que ganhou o Swiss PGA Tour de Lugano, em outubro.No final da primeira volta, o helvético de 35 anos era o 6.º classificado, com 66 pancadas, 5 abaixo do Par do Álamos Golf, o segundo percurso do Grupo Nau no Morgado Golf Resort, em Portimão. Estava então a 3 pancadas do líder, o inglês George Bloor, mas uma segunda volta em 63 pancadas, 8 abaixo do Par, na qual disparou 2 eagles e 5 birdies, rendeu-lhe o cheque de dois mil euros para o vencedor.Goerge Bloor enterrou-se no segundo dia com 74 (+3) e terminou no grupo dos 16.º classificados e Raphael de Sousa acabou por impor-se no play-off ao austríaco Felix Schulz (63+66), depois de empatarem aos 36 buracos regulamentares com 129 (-13).Ricardo Santos (67+65) empatou no 5.º lugar com o vencedor do torneio anterior, o holandês Lars Van Meijel (69+63), ambos com 132 (-10). Houve mais dois portugueses no top-10: o campeão nacional, Tomás Silva, empatado em 7.º, com 133 (65+68), -9; e Hugo Santos empatado em 10.º com 136 (67+69), -6.Foi o melhor resultado de Ricardo Santos no Portugal Pro Golf Tour de 2018 / 2019 desde ganhou logo o primeiro torneio da época, no 1.º Palmares Classic, em novembro. Tratou-se de um resultado algo inesperado, como o próprio explicou à Tee Times Golf em exclusivo para Record:«Foi uma boa participação porque ainda estou em recuperação de uma gripe. Foi por isso que não joguei o torneio anterior no Morgado. As listas de inscritos no Portugal Pro Golf Tour têm vindo a evoluir bastante e também é verdade que o campo estava acessível, mas de qualquer forma é preciso fazer (resultado). Fiquei satisfeito com a classificação, mas sei que posso fazer melhor. Tendo em conta que fiquei alguns dias sem poder treinar devido à forte gripe que tive não posso ficar desapontado com o meu jogo. Pelo contrário. Joguei bastante consistente do tee e joguei muito bem nos buracos de Par-3 nos dois dias».O único português a ter andado no top-10 da Corrida para o Dubai do European Tour planeia «jogar mais alguns destes torneios do Portugal Pro Golf Tour e depois, em maio, começar a competir no Challenge Tour, sempre com o objetivo de ganhar o cartão para o European Tour».Ricardo Santos é da mesma geração de Raphael de Sousa. São amigos e rivais desde os tempos amadores. «Conheço bem o Raphael e dou-me bem com ele, mas nunca lhe perguntei se ele alguma vez pensou em jogar por Portugal», esclareceu o algarvio.Em 2004, Manuel Agrellos, então presidente da Federação Portuguesa de Golfe, contactou o luso-suíço para indagar da sua disponibilidade para jogar por Portugal, exatamente na mesma altura em que iniciou conversações com Filipe Lima. Lima, como se sabe, começou a jogar por Portugal em outubro de 2004. De Sousa manteve-se em representação da Suíça.Nos últimos tempos nota-se uma maior aproximação de Raphael de Sousa ao país dos seus pais, Cecília, natural dos arredores de Grândola, e Manuel, de Mesão Frio, que pouco antes de Raphael nascer foram em busca de vida melhor para a Suíça.No ano passado, logo em janeiro, Raphael de Sousa venceu o 2.º Penina Classic, do Portugal Pro Golf Tour, e agora, passados 13 meses, voltou a ganhar no 1.º Álamos Classic. Pelo meio, passou o cut no Open de Portugal @ Morgado Golf Resort.A Tee Times Golf, em exclusivo para, conversou com o jogador luso-suíço que se mostrou extremamente acessível e desejoso de mostrar que também se sente português e cada vez mais em casa de cada vez que nos visita.Raphael de Sousa – Lembro-me vagamente de qualquer coisa. Foi nesse ano de 2004 que passei a profissional depois de ter tido muitos bons resultados amadores pela Suíça. Já conhecia o Ricardo Santos, Hugo Santos, Tiago Cruz e o Filipe Lima.RS – O meu coração esteve sempre próximo de Portugal. Tenho aqui as minhas raízes. Às vezes vinha cá de férias. E desde o ano passado que tenho passado mais tempo a competir cá. Tenho conversado várias vezes com o José Correia (presidente da PGA de Portugal) sobre a hipótese de ser sócio da PGA de Portugal e de jogar mais vezes cá. Afinal, na Suíça posso manter os dois passaportes e como nunca joguei pela Suíça na Taça do Mundo de profissionais, em teoria até poderia representar Portugal.RS – Foram para Genebra há cerca de 35 anos. Eu já nasci lá. O meu pai era jardineiro (greenkeeper) no Golf Club Genève, o golfe tem sido a minha vida e desde os 13 anos que me dedico muito. Desde muito cedo que o clube deu-me oportunidade de competir ao mais alto nível e estive-lhe sempre muito grato.RS – Para mim é o melhor circuito profissional de inverno na Europa. São torneios com boa qualidade de jogadores inscritos, os campos são excecionais, a organização é boa e, depois, é no meu país de origem, onde sinto sempre orgulho jogar.RS – Tinha uma reunião marcada com os meus patrocinadores no início de janeiro mas tive de adiá-la para o início de fevereiro. Só depois dessa reunião em Genebra fiquei a saber exatamente com que financiamento poderia contar para o resto da época.RS – Foi uma surpresa a qualidade de jogo que apresentei, porque em Genebra, devido à meteorologia, joguei muito pouco em campo nos últimos tempos. O meu último torneio foi a Final da Escola de Qualificação do European Tour em novembro. Claro que fiz muito trabalho de aperfeiçoamento técnico na pré-temporada. Cheguei ao Algarve dois dias antes do início da prova, pude fazer dois dias de campo e senti logo boas sensações. Claro que tinha naturais dúvidas sobre o estado do meu jogo mas senti logo que estava a "patar" muito bem e o putting esteve muito bom no torneio. Já tinha terminado a época passada na Escola a "patar" bem e o mesmo aconteceu agora. Também os greens dos Álamos estavam muito bons o que ajudou-me. O campo dava boas oportunidades de birdie se não cometêssemos muitos erros e foi isso que fiz.RS – Vou jogar mais quatro torneios, depois regresso a Genebra. Em março quero ir a Troia jogar o PPGT Tour Championship e depois começa a época do Challenge Tour. Tenho também categoria para alguns torneios do European Tour, mas em 2019 pretendo concentrar-me mais no Challenge Tour e jogar uns 20 ou 25 torneios. Para mim será bom jogar de novo no Morgado Golf Resort, tendo em vista o Open de Portugal, em setembro, que será um dos meus objetivos este ano.As classificações e resultados dos nove jogadores portugueses no 1.º Álamos Classic, no qual competiram 62 jogadores, foram os seguintes:5.º (empatado) Ricardo Santos, 132 (67+65), -10, €6507.º (empatado) Tomás Silva, 133 (65+68), -9, €48710.º (empatado) Hugo Santos, 136 (67+69), -6, €36216.º (empatado) João Ramos, 137 (68+69), -522.º (empatado) Tiago Cruz, 139 (69+70), -354.º (empatado) Alexandre Abreu, 155 (79+76), +1356.º (empatado) José Nicolau Melo, 156 (75+81), +1456.º (empatado) Mikael Carvalho, 156 (77+79), +1460.º Rogério Brandão, 157 (78+79), +15