Ricardo Gouveia oitavo após primeira ronda do Dutch Open

O golfista português Ricardo Gouveia terminou esta quinta-feira no oitavo lugar a primeira ronda do Dutch Open, prova do European Tour, enquanto Ricardo Santos teve um início de prova mais discreto na competição que decorre na Holanda.

Ricardo Gouveia concluiu a primeira volta com 68 pancadas, menos quatro do que o Par (72) do campo, ao conseguir seis 'birdies' (uma abaixo) e dois 'bogeys' (uma acima).

Já Ricardo Santos, não teve um início de prova tão eficaz e terminou com 73 pancadas, uma acima do Par, devido a dois 'birdies' e três 'bogeys', estando no 87.º posto.

Na liderança da prova está o neerlandês Joost Luiten, com 65 pancadas, sete abaixo do Par.