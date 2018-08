Ricardo Melo Gouveia 87.º no torneio da República Checa

O jogador português Ricardo Melo Gouveia esteve esta quinta-feira menos bem no primeiro dia do Masters da República Checa em golfe, ao concluir a primeira volta integrado no grupo dos 87.ºs classificados.Melo Gouveia cumpriu a volta em 71 pancadas, uma pancada abaixo do Par do campo, mas terá de melhorar a sua prestação na sexta-feira se quiser integrar o 'cut' da prova.Na ronda de hoje, o jogador luso esteve na maior parte do tempo bem, efetuando cinco 'birdies' (uma pancada abaixo do Par do buraco) contra um 'bogey' (uma acima), mas sentiu problemas no quarto buraco, de Par quatro, mas que completou em sete pancadas.O torneio é liderado por quatro jogadores, o belga Thomas Pieters, o norte-americano John Daly, o britânico Callum Tarren e o malaio GAvin Green, todos com 64 pancadas, oito abaixo do Par.