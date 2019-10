Ricardo Melo Gouveia acaba Open de França de golfe em 69.º lugar

O português Ricardo Melo Gouveia acabou, este domingo, na 69.ª posição o Open de França de golfe, competição do Europea Tour ganha pelo belga Nicolas Colsaerts, sete anos depois do último troféu.O português teve hoje o pior dos quatro dias de ação, com 77 pancadas, seis acima do Par, e terminou a prova com um total de 293, nove acima.Hoje, registou apenas um 'birdie' (uma abaixo do par) e um total de sete 'bogeys' (uma acima), cedendo oito posições em relação ao 61.º lugar, que ocupava no sábado.A prova foi ganha por Colsaerts, que encerrou no Le Golf National, em Paris, um jejum de mais de sete anos, depois de liderar a prova desde o segundo dia, conseguindo o terceiro troféu no European Tour da carreira a um mês de fazer 37 anos, e o primeiro desde maio de 2012 (Volvo World Match Play).