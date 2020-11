Ricardo Melo Gouveia apura-se para a Grande Final do Challenge Tour

Não foram precisas nem 24 horas para Ricardo Melo Gouveia ter a confirmação do Challenge Tour de que estava qualificado para a Grande Final de 2020, um torneio de 350 mil euros em prémios monetários que, à semelhança do ano passado, irá disputar-se em Palma de Maiorca, já para a semana, no T-Golf & Country Club, de 19 a 22 de novembro.



O campeão nacional absoluto foi há duas semanas para Cádiz no 51.º lugar da Corrida para Maiorca, no firme propósito de entrar no top-45 deste ranking do Challenge Tour, de modo a garantir o seu lugar na Grande Final, um torneio que ele conquistou em 2015 quando ainda disputava-se em Omã.



Foram dois torneios em Espanha extremamente parecidos, ambos concluídos com um agregado de 2 pancadas abaixo do Par do Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri, com um 22.º lugar (empatado) no Andalucía Challenge de España da semana passada, enquanto o Andalucía Challenge de Cádiz foi fechado no grupo dos 21.º classificados.



Cada torneio distribuiu 200 mil euros em prémios monetários e Ricardo Melo Gouveia embolsou 2012 euros esta semana, apenas mais 47 euros do que na semana anterior.



"Passou-se um pouco o mesmo da semana passada. Senti que o meu jogo comprido não esteve ao melhor nível, falhei muitos shots ao green, não deixei as bolas perto do buraco, foi difícil ganhar ritmo de jogo e fazer muitos birdies não foi fácil", disse à Tee Times Golf, em exclusivo para Record.



O 22.º lugar no primeiro torneio valeu-lhe a subida à 50.ª posição da Corrida para Maiorca e o 21.º posto na segunda prova andaluza fê-lo subir para 47.º. Teoricamente era insuficiente para o tal top-45 mas, poucos minutos depois da conclusão da prova, o Challenge Tour admitia oficiosamente à Tee Times Golf que o português de 29 anos teria grandes hipóteses de jogar em Maiorca, porque havia dois jogadores apurados com pouca vontade de viajar à ilha balear.



Horas depois Ricardo Melo Gouveia estava a ter a ratificação oficial do Challenge Tour: «Já recebi a confirmação de que consegui entrar na Grande Final, o que é ótimo. Na próxima semana já poderemos ter caddies, pelo que, o meu pai vai acompanhar-me mais uma vez. Sigo já na segunda-feira para Maiorca via Sevilha».



Não é a primeira vez que Ricardo Melo Gouveia mostra saber lidar com a pressão quase extrema de aproveitar uma última oportunidade.



Em 2016, na sua melhor época de sempre, quando militava no European Tour, disputou três torneios seguidos em que havia ‘cuts’ de apuramento para a prova seguinte. Superou sempre esses obstáculos com distinção. As suas classificações foram de elevado nível – 22.º no Portugal Masters, 13.º no Turkish Airlines Open e 3.º no Nedbank Golf Challenge – e foi assim que tornou-se no único português a jogar a Final Series do European Tour e a apurar-se para a prova de encerramento, o DP World Tour Championship no Dubai.



Também em 2017 e 2018 veio para o Portugal Masters em risco de descer à segunda divisão europeia, o Challenge Tour, e arrancou dois top-10, garantindo a manutenção no European Tour nas semanas seguintes, sempre no limite dos limites.



É verdade que no final do ano passado não conseguiu repetir a proeza e foi despromovido ao Challenge Tour, mas aquela capacidade de jogar sob pressão ficou bem patente em várias ocasiões. Foi o que sucedeu esta semana.



No Andalucía Challenge de Cádiz a organização foi publicando todos os dias qual a classificação no ranking de cada jogador depois de cada volta.



Foi, por isso, possível perceber que Ricardo Melo Gouveia estava fora do desejado top-45 após a primeira volta de 72 pancadas (Par) e depois da segunda de 70 (-2). Mas quando concluiu a terceira ronda em 71 (-1) ascendeu ao 12.º lugar no torneio e finalmente acedeu ao tal top-45 na Corrida para Maiorca. A última volta de 73 (+1) atirou-o para o perigoso 47.º posto no ranking. Felizmente, foi suficiente.



Qual a estratégia do profissional da Titleist para lidar com esta ansiedade diária de controlar o que precisava de fazer para apurar-se para Maiorca?



"Não olhei muito para o leaderboard. Sabia em que posição estava, devido a recebermos uma mensagem todos os dias com a posição em que estávamos e a hora de saída do dia seguinte, mas raramente olhei para a classificação. Não senti nenhuma pressão extra por precisar de fazer (um bom) resultado para qualificar-me para a Grande Final. Consegui separar bem as duas coisas e tentei arrancar o melhor resultado possível. Tendo em conta como senti-me e como bati na bola, acho que o resultado não foi mau", elucidou o algarvio da Quinta do Lago.



Entre 95 participantes, 63 passaram o cut e o 21.º posto é uma classificação positiva, embora longe do desejado que seria, pelo menos, um top-10 para garantir mais facilmente a qualificação para Maiorca.



Como aspetos positivos podem salientar-se dois essenciais: Foi o seu quinto torneio consecutivo no Challenge Tour a passar o cut e também o quinto evento seguido a fechar os quatro dias com um agregado abaixo do Par. Bem melhor do que o início de temporada que cifrou-se por quatro cuts falhados.



O mesmo poderemos dizer de Vítor Lopes, o outro português que participou no Andalucía Challenge de Cádiz.



É certo que na semana passada alcançou um positivo top-30 e esta semana contentou-se com um 50.º lugar (empatado), mas não podemos deixar de elogiar a sua prestação na primeira metade da prova, pois andou no top-10 nas duas primeiras voltas, mostrando que não foi acaso que, em setembro, andou a discutir o título no Open de Portugal at Royal Óbidos. O bom nível de jogo continua lá.



Vítor Lopes totalizou um agregado de 6 pancadas acima do Par, após voltas de 70, 71, 77 e 76, embolsando 817 euros de prémio monetário.



O profissional da TaylorMade foi penalizado por ter efetuado nos dois últimos dias as suas duas piores voltas do ano neste circuito. Em 12 voltas disputadas este ano no Challenge Tour, Vítor Lopes só fez três rondas acima do Par e duas delas foram as últimas em Cádiz. Mas, por outro lado, para um jovem de 24 anos, não deixa de ser positivo ter passado o cut em todos os três torneios do Challenge Tour que jogou em 2020.



A época internacional de 2020 deverá ter encerrado para Vítor Lopes e o balanço foi bem positivo, com destaque para o 16.º lugar na Ordem de Mérito do Alps Tour Golf, uma das terceiras divisões europeias, e para os três torneios do Challenge Tour em que mostrou poder rivalizar com os melhores da segunda divisão europeia.



Se Ricardo Melo Gouveia viaja para Palma de Maiorca, Vítor Lopes prepara agora o torneio que a PGA de Portugal irá realizar a partir do dia 30 no Amendoeira Golf Resort, em Silves.



Entretanto, o Andalucía Challenge de Cádiz foi ganho pelo espanhol Pep Angles, que em setembro andou – como vítor Lopes – a lutar até ao fim pela vitória no Open de Portugal at Royal Óbidos e que, finalmente, conquistou o seu primeiro título no Challenge Tour.



Pep Angles somou 274 pancadas (voltas de 72, 67, 66 e 69), 14 abaixo do Par, um resultado que rendeu-lhe 32 mil euros que, convertido em pontos elevaram-no ao 2.º no ranking do Challenge Tour.



Será um dos grandes candidatos a lutar pelo posto de n.º1 de 2020, ainda na posse do alemão Marcel Schneider, que defendeu bem a sua liderança com um 5.º lugar (-7) em Cádiz.

O campeão no campo desenhado por Seve Ballesteros bateu por 1 única pancada o seu compatriota Alfredo Garcia Herédia (69+71+64+71) e o inglês Matthew Baldwin (72+66+69+68).



Ricardo Melo Gouveia, a passar por uma fase complicada na carreira, por há menos de dois anos ter decidido revolucionar tecnicamente o seu jogo, embora nos últimos meses esteja a tentar regressar aos gestos técnicos do passado, bem pode inspirar-se em Pep Angles, de 27 anos, que não escondeu como esta vitória é o culminar da superação de muitas angústias.



"Desci ao vale mais negro e consegui sair um pouco dele. Por isso, estou muito feliz. O que vocês podem ver no campo de golfe é apenas a ponta do iceberg. Tenho trabalhado em aspetos diversos, desde a mente, ao corpo, passando pela alma, para poder chegar aqui. Agora sinto uma calma dentro de mim que permite-me boas exibições quando necessito. E não falo só dos desafios do golfe, mas de tudo o resto. Estou a sentir-me bem, e, acima de tudo, agradeço à minha equipa e às pessoas que tornaram possível que eu possa jogar o desporto que amo. Sinto-me mesmo orgulhoso de mim próprio e também orgulhoso pela atitude que tive hoje", dissertou o jogador de Barcelona.



Hugo Ribeiro / Tee Times Golf (teetimes.pt) para Record.