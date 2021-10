Ricardo Melo Gouveia arranca no Par no Emporda Challenge

O golfista português Ricardo Melo Gouveia estreou-se esta quinta-feira no Par do campo no Emporda Challenge, torneio pontuável para o Challenge Tour, que está a decorrer no Emporda Golf (Par 71), em Girona.

O número dois na Corrida para Maiorca, ranking do Challenge Tour, completou os primeiros 18 buracos com dois 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 1 e 8 e outros tantos 'bogeys' (uma acima) no 15 e 18.

Graças às 71 pancadas iniciais, Melo Gouveia, de 30 anos, partilha o 63.º lugar do 'leaderboard' com mais 14 jogadores, e está à distância mínima do cut provisório, fixado nos 70 'shots' e que vai apurar os 60 melhores e empatados para as últimas duas rondas do torneio espanhol.

Na liderança do Emporda Challenge, dotado de 200 mil euros em prémios monetários, estão o escocês Craig Howie, os sul-africanos Jacques Blaauw e JC Ritchie e os franceses Julien Brun e Ugo Coussaud, todos com 65 pancadas, seis abaixo do Par.