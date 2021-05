Ricardo Melo Gouveia arranca no 'top 30' do Irish Challenge

O golfista português Ricardo Melo Gouveia, membro do Challenge Tour, iniciou, esta quinta-feira, a participação no 27.º lugar, empatado, do leaderboard do Irish Challenge, que está a decorrer no Portmarnock Links (Par 71), em Dublin, Irlanda.

O profissional natural de Lisboa, de 29 anos, completou a primeira volta ao links de 18 buracos com 72 pancadas, uma acima do Par, e parte para a segunda volta dentro do 'cut' provisório, que está fixado nos 73 'shots' (+2) e apurará os 60 melhores e empados para o fim de semana.

Depois de ter conquistado domingo o terceiro lugar no Dormy Open, na Suécia, Melo Gouveia chegou, esta quinta-feira, a estar na oitava posição da classificação, apesar de ter arrancado com um 'bogey' (uma acima) no buraco 3 e de ter registado outro 'bogey' no 5, mas assinou 'birdie' (uma abaixo) nos buracos 4, 6, 7 e 9 e virou para a segunda metade do campo entre os dez primeiros.

Um 'bogey' no 10 e um 'triplo-bogey' (três acima) no buraco 13 provocaram, contudo, a queda na classificação do golfista português, que, ainda assim, conseguiu reagir com um 'birdie' no 'green' do 18.

"Não bati bem na bola e entre o buraco 10 e o 13 o vento começou a soprar forte e falhei o segundo 'shot' no Par 5 , onde perdi a bola", explicou Melo Gouveia, em declarações à Lusa.

À partida para a segunda ronda, a liderança do Irish Challenge pertence ao espanhol Alfredo Garcia-Heredia, que entregou um cartão com 64 pancadas (-7), menos três que o segundo classificado, o inglês Gary King.