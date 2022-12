Ricardo Melo Gouveia às portas do top-10 nas Maurícias

Ricardo Melo Gouveia pode alcançar amanhã (Domingo) a sua melhor classificação neste início de temporada de 2023 do DP World Tour e terminou hoje (Sábado) a penúltima volta do Open das Maurícias à porta do top-10.

O n.º1 português caiu de 9.º para 11.º, empatado com o dinamarquês Christopher Bring (67+69+73), com 7 pancadas abaixo do Par, após voltas de 69, 69 e 71, mas está a apenas 3 pancadas do top-5.

Stephen Ferreira, que ontem também era 9.º classificado, e Pedro Figueiredo, que ocupava a 46.ª posição, integram agora o grupo dos 24.º classificados, com 3 pancadas abaixo do Par.

Na terceira volta do AfrAsia Bank Mauritius Open, Ricardo Melo Gouveia chegou a estar com +3 após 11 buracos, mas jogou os últimos 7 em -4 para marcar 71 (-1). Pedro Figueiredo fez 70 (-2) subindo 22 lugares, enquanto Stephen Ferreira só jogou a terceira jornada em 75(+3).

As coisas não começaram bem para Melo Gouveia, que fez bogeys nos buracos 2 e 6, e 1 duplo bogey no 10, contra somente um birdie (7). Estava então com +3 na volta.

Mas o melhor estava para vir: até ao fim do percurso, assinalou 1 eagle (14) e 2 birdies (12 e 18), sem qualquer pancada perdida. Depois de dois resultados de 69 (-3), surgiu assim um 71 (-1) após uma recuperação espetacular, em modo de minimização de danos.

O profissional da Quinta do Lago irá jogar no último dia com Christoffer Bring, numa partida com início marcado para as 11h17 (7h17 em Lisboa).

Ferreira sai às 9h52 (5h52), acompanhado do sul-africano JC Ritchie e "Figgy" arranca no grupo logo a seguir, às 10h02 (6h02), com o sul-africano Anthony Michael.

Do trio de líderes aos 36 buracos, o francês Antoine Rozner foi o único a manter-se no topo aos 56 buracos, graças a um cartão de 68 (-4). Comanda agora isolado com um total de 202 (-14) e com 2 ‘shots’ de vantagem sobre o compatriota Julien Brun (67), que segue em 2.º com 204 (-12).

O Open das Maurícias faz parte do DP World Tour de 2023 e integra o Sunshine Tour de 2022/2023, distribuindo um milhão de euros em prémios monetários, decorrendo no Mont Choisy Le Golf (Par 72), em Grand Baie.