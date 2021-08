Ricardo Melo Gouveia ascende ao top-15 na Dinamarca

O golfista português Ricardo Melo Gouveia protagonizou esta quinta-feira a sua melhor exibição no Sydbank Esbjerg Challenge e subiu ao top-15 no final da terceira volta ao traçado (Par 71) do Esbjerg Golfklub, na Dinamarca.

O português, vencedor de duas provas este ano no Challenge Tour, esta temporada, entregou um terceiro cartão com 69 pancadas, duas abaixo do Par do campo, graças a quatro birdies (uma abaixo) nos buracos 5, 11, 12 e 17 e dois bogeys (uma acima) no 7 e 10.

Com um agregado de 211 shots (70+72+69), Ricardo Melo Gouveia, que venceu o Italian Challenge e no domingo o Made in Esbjerg Challenge, integrou o lote de sete golfistas que partilham o 15.º lugar, todos com duas pancadas abaixo do Par e à distância mínima do top 10.

A liderar o field à partida para os derradeiros 18 buracos está o escocês Ewen Ferguson, com um total de 204 shots (68+71+65), nove a baixo e a vantagem mínima sobre o francês Julien Brun, segundo colocado.