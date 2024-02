Ricardo Melo Gouveia cai a pique no Masters do Qatar

O português Ricardo Melo Gouveia caiu este sábado a pique no Masters do Qatar, para o grupo dos golfistas classificados em 71.º lugar, entre 77 praticantes, muito longe do trio que lidera o torneio do DP World Tour.

Melo Gouveia entregou um cartão com 75 pancadas, três acima do par do campo, em Doha, depois de ter efetuado três bogeys (uma acima do par do buraco) na terceira e penúltima volta da prova, passando a totalizar 217 golpes.

Após ter passado o cut na sexta-feira com um bom desempenho de 68 pancadas, quatro abaixo do par do campo, Melo Gouveia caiu do 38.º para o 71.º lugar, muito perto da cauda do torneio, no qual o compatriota Pedro Figueiredo já tinha falhado o acesso às últimas duas voltas.

O Masters do Qatar, que termina no domingo, passou a ser liderado por um trio de golfistas, constituído pelo norueguês Rasmus Hojgaard, o francês Ugo Coussaud e o japonês Rikuya Hoshino, todos com 206 pancadas, 10 abaixo do par do campo.