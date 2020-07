Ricardo Melo Gouveia cai para 36.º no Euram Bank Open

O golfista português Ricardo Melo Gouveia fechou esta sexta-feira o segundo e penúltimo dia do Euram Bank Open no grupo dos 36.º classificados, num torneio que decorre até sábado na cidade austríaca de Ramsau.

Depois de ser 17.º no segundo dia, o português esteve menos bem hoje, entregando um cartão com 72 pancadas, duas acima do Par, caindo para quatro abaixo no cômputo geral do torneio.

Gouveia entregou um cartão com um 'double bogey' (duas acima do Par) e outros dois 'bogeys' (uma acima), somando apenas dois 'birdies' (uma abaixo).

O torneio faz parte do European Tour e encerra no sábado, quando o líder, destacado, é o francês Robin Sciot-Siegrist, 16 pancadas abaixo do Par.