Ricardo Melo Gouveia cai para 81.º no Scandinavian Invitation

O português Ricardo Melo Gouveia teve este sábado um dia complicado e caiu para o 81.º posto do Scandinavian Invitation, torneio do European Tour de golfe, ao efetuar 74 pancadas na terceira volta da prova, que decorre em Gotemburgo.O jogador luso, que ao longo do torneio tem vindo a piorar as suas voltas (68 pancadas no primeiro dia, 70 no segundo e 74 este sábado), entregou um cartão com quatro pancadas acima do par do campo, tendo o buraco nove constituído autêntica dor de cabeça.Melo Gouveia fez nesse buraco, de par 4, oito pancadas, resultado que já não lhe permitiu fazer uma volta melhor. Além do duplo-bogey (duas ou mais pancadas acima do par) naquele buraco, o golfista português fez mais dois bogeys, amenizados pelos dois birdies (uma pancada abaixo) entretanto realizados.A prova é comandada pelo duo formado pelo britânico Matthew Southgate e pelo norte-americano John Catlin, ambos com 201 pancadas, nove pancadas abaixo do par do campo.