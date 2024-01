Ricardo Melo Gouveia cai para o último lugar do Dubai Desert Classic

O golfista português Ricardo Melo Gouveia caiu este sábado para o grupo dos últimos classificados do Dubai Desert Classic, torneio do DP World Tour que continua a ser liderado pelo norte-americano Cameron Young.

Melo Gouveia entregou um cartão com 76 pancadas, após a terceira e penúltima volta, quatro acima do par do campo, fruto de três 'birdies' (uma abaixo do par do buraco), três 'bogeys' (uma acima) e dois duplo 'bogeys' (duas, ou mais, acima).

O português, de 32 anos, desceu 11 lugares no torneio que decorre nos Emirados Árabes Unidos, para o grupo dos golfistas classificados na 73.ª posição, no qual tem apenas como companhia o francês Jeong Weon Ko, ambos com um agregado de 220 golpes.

No outro extremo da classificação, Cameron Young, de 26 anos, conservou a liderança isolada, com um total de 202 pancadas, apesar de hoje ter efetuado a sua pior volta, com 71, depois de nos dois dias anteriores ter totalizado 67 e 64.