Ricardo Melo Gouveia cai para sétimo na Holanda

O português Ricardo Melo Gouveia perdeu este sábado a liderança do Open da Holanda, caindo para o grupo dos golfistas classificados em sétimo lugar no torneio do mais importante circuito europeu.



Ricardo Melo Gouveia entregou um cartão com 74 pancadas, duas acima do Par do campo, fruto de três 'bogeys' (uma pancada acima do Par do buraco) e um duplo 'bogey' (duas acima), que não foram totalmente contrariados por um 'eagle' (duas abaixo) e um 'birdie' (uma abaixo).

O golfista português, de 30 anos, que tinha terminado o segundo dia de competição no comando da prova, com 10 pancadas abaixo do Par, está agora oito abaixo dessa marca, com um total de 208, em igualdade com o polaco Adrian Meronk e o sueco Alexander Bjork.

O topo da classificação passou a ser partilhado pelo britânico Matt Wallace e o francês Victor Perez, que totalizam 206 pancadas, depois de hoje terem terminado com 70 e 69, respetivamente, a um dia da conclusão do torneio holandês.