Ricardo Melo Gouveia com bom arranque no torneio do Quénia

O golfista português Ricardo Melo Gouveia teve um início positivo no Magical Kenya Open, prova do circuito mundial, em Nairobi, no Quénia, ao contrário do compatriota Pedro Figueiredo, que entrou com o 'pé esquerdo' no torneio.

No final do primeiro dia da competição, Ricardo Melo Gouveia está em 38.º, com 70 pancadas (uma abaixo do par do campo), enquanto Pedro Figueiredo é 126.º, com 76 pancadas (cinco acima).

Com uma boa ponta final, Melo Gouveia contabilizou um 'eagle' (dois 'shots' abaixo do par) no 18.º e último buraco, quatro 'birdies' (um abaixo), três 'bogeys' (um acima) e um duplo 'bogey' (dois acima).

Por seu turno, Pedro Figueiredo esteve em 'dia não', registando seis 'bogeys' e apenas um 'birdie'.

Na frente do torneio pontuável para o DP World Tour, com 66 pancadas (cinco abaixo do par), segue o neerlandês Darius van Driel, seguido por um lote de seis competidores a apenas uma pancada.