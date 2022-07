Ricardo Melo Gouveia com desempenho modesto no Open da Irlanda

O golfista português Ricardo Melo Gouveia foi este domingo 70.º classificado no Open da Irlanda, concluindo uma participação sempre em queda na prova do mais importante circuito europeu, vencida pelo polaco Adrian Meronk.

Melo Gouveia concluiu a quarta e última volta com um total de 72 pancadas (igual ao par do campo), fruto de três 'birdies' (uma abaixo do par do buraco) e outros tantos 'bogeys' (uma acima), despedindo-se com um agregado de 286 golpes (dois abaixo do par).

O desempenho do golfista português foi sempre a decair no Open da Irlanda: após o 37.º lugar no dia inaugural (único em que terminou abaixo do par, com 69 pancadas), passou o 'cut' na 47.ª posição, antes de cair para 64.º, no sábado, e para 70.º, já hoje.

O Open da Irlanda, que contou ainda com a participação do português Ricardo Santos -- sem conseguir passar o 'cut' -, foi conquistado pelo polaco Adrian Meronk, com um total de 268 pancadas, 20 abaixo do par do campo.