Ricardo Melo Gouveia com dia de altos e baixos no Dubai Desert Classic

O golfista português Ricardo Melo Gouveia protagonizou este sábado uma exibição oscilante na terceira volta do Dubai Desert Classic e desceu ao grupo dos 59.º classificados, que disputam a prova das Rolex Series no Emirates Golf Club.

No traçado de Par 72, o jogador da Quinta do Lago assinou três 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 4, 8 e 13, seis 'bogeys' (uma acima) no 6, 7, 9, 10, 11 e 16 e um 'duplo-bogey' (duas acima) no 17, antes de fechar o 18 com 'eagle' (duas abaixo) para entregar um cartão com 75 pancadas, três acima.

Com um total de 218 pancadas (71+72+75), Melo Gouveia, de 30 anos, vai partir para a derradeira ronda na formação do sul-africano Justin Walters e do espanhol Pablo Larrazábal, todos a dois 'shots' do 'top-50'.

Na liderança do segundo torneio da temporada das Rolex Series mantém-se o sul-africano Justin Harding, ao contabilizar um agregado de 204 pancadas, 12 abaixo do Par do campo, mas agora com o irlandês Rory McIlroy, detentor de quatro títulos do Grand Slam, a apenas dois 'shots' de distância. A terceira posição é repartida também pelo sul-africano Erik Van Rooyen e o inglês Tommy Fleetwood, ambos com nove abaixo do Par.