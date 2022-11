Ricardo Melo Gouveia continua a subir no Joburg Open

O golfista português Ricardo Melo Gouveia subiu este sábado ao 21.º lugar no Joburg Open, primeiro torneio da temporada de 2023 do DP World Tour, que decorre em Joanesburgo e é liderado pelo inglês Dan Bradbury.

Ricardo Melo Gouveia efetuou a melhor das três voltas que completou ao Houghton Golfe Course, entregando um cartão com um total de 67 pancadas, quatro abaixo do par do campo, depois de ter necessitado de 69 na sexta-feira e de 71 na estreia, no dia anterior.

O golfista português, de 31 anos, conseguiu mesmo um 'eagle' (duas pancadas abaixo do par do buraco), além de cinco 'birdies' (uma abaixo), aos quais contrapôs apenas três 'bogeys' (uma acima), o que lhe permitiu dar novo 'salto' na classificação.

Ricardo Melo Gouveia subiu do 42.º lugar para o grupo dos praticantes classificados na 21.ª posição, com um agregado de 207 golpes, seis abaixo do par do campo, mais 11 do que Bradbury, que se mantém no comando do torneio, com um total de 196.