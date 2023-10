Ricardo Melo Gouveia continua em terceiro no Hanan Open

O golfista português Ricardo Melo Gouveia manteve este domingo a terceira posição do Hanan Open, na China, enquanto o seu irmão Tomás terminou a terceira volta no grupo dos 26.ºs, subindo 11 lugares na tabela.

Ricardo Melo Gouveia fez a volta do terceiro dia de competição em 70 pancadas (-2) e parte para o quarto e último dia a apenas três pancadas do líder, o inglês Steven Brown, e a uma do suíço Joel Girrbach.

No Danzhou Ancient Saltern Golf Club, o golfista luso manteve-se bastante regular e, na volta, marcou quatro birdies e dois bogeys, para entregar um cartão com 70 pancadas e passar a totalizar 205 (67+68+70, 11 abaixo do Par), continuando no terceiro lugar - agora na companhia de mais quatro jogadores -, posição que ocupa desde o primeiro dia.

Quanto a Tomás Melo Gouveia, voltou a subir no torneio, em que era 70.º no final do primeiro dia - fez 69 pancadas (-3) e ascendeu ao 26.º lugar. Registou um eagle, dois birdies e um bogey.

O seu agregado é agora de 210 pancadas (-6), partilhando a posição com mais dois competidores.

Tomás Melo Gouveia inicia a quarta e última volta às 09h15 locais de segunda-feira (02h15 em Portugal continental) e Ricardo às 10h30 (03h30).