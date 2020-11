Ricardo Melo Gouveia continua em último no Challenge Tour Grand Final

O golfista português Ricardo Melo Gouveia prossegue este sábado no 45.º e último lugar do Challenge Tour Grand Final, em Maiorca, depois de completar a terceira volta com 73 pancadas, duas acima do par do campo.

No terceiro dia do torneio de encerramento do Challenge Tour, Melo Gouveia teve um 'birdie' (uma pancada abaixo do par), um 'bogey' (uma acima) e ainda um duplo 'bogey' (duas acima).

O Challenge Tour Grand Final, que decorre até domingo em Maiorca, é liderado pelo alemão Alexander Knappe, com 10 pancadas abaixo do par do campo.