Ricardo Melo Gouveia dentro do cut provisório do Joburg Open no arranque da época

O golfista português Ricardo Melo Gouveia colocou-se esta sexta-feira dentro do cut provisório do Joburg Open, primeiro torneio da temporada de 2023 do DP World Tour, que decorre no Houghton Golfe Course (Par 71), em Joanesburgo, África do Sul.



O profissional português terminou hoje a segunda volta com 69 pancadas, duas abaixo, depois de uma estreia na quinta-feira no Par do campo, mas a prova foi suspensa por falta de luz natural, quando grande parte dos jogadores ainda não tinham concluído os 36 buracos.

Melo Gouveia, de 31 anos, assinou hoje seis 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 3, 6, 8, 12, 13 e 15 contra dois 'bogeys' (uma acima) no 2 e 18 e um 'duplo bogey' (duas acima) no 4, tendo ainda assim subido provisoriamente 22 posições no 'leaderboard', figurando no 42.º lugar. Ao contrário de Ricardo Melo Gouveia, o outro representante nacional a disputar o torneio sul-africano, Stephen Ferreira, não deverá conseguir o apuramento para as últimas duas voltas, uma vez que contabiliza 147 'shots' (77+70) e está a seis pancadas do 'cut' provisório (-1).

Com um agregado de 129 pancadas (63+66), 13 abaixo do Par, o jovem inglês Dan Bradbury, de 23 anos, lidera a primeira prova da temporada, tendo o anfitrião Casey Jarvis e o francês Romain Langasque à distância mínima, ambos com a segunda ronda por concluir.