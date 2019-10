Ricardo Melo Gouveia desce 17 posições no Open de França

O português Ricardo Melo Gouveia desceu, esta sexta-feira, 17 posições no Open de França e é um dos golfistas classificados no 67.º lugar, após completar a segunda volta com um total de 145 pancadas, três acima do par.Melo Gouveia, que na véspera estava integrado no grupo de golfistas colocados na 50.ª posição, fechou a segunda volta em Paris com 74 'shots', três acima do par, ficando logo acima do 'cut'.O único golfista luso em prova, depois da desqualificação de Pedro Figueiredo, registou um 'birdie' (uma pancada abaixo do par) e quatro 'bogeys' (uma acima).O Open de França, que decorre até domingo, no percurso de Le Golf National, em Paris, é liderado pelo belga Nicolas Colsaerts e pelo sul-africano George Coetzee, ambos com um agregado de 133 'shots', nove abaixo do par.