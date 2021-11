Ricardo Melo Gouveia desce ao 19.º lugar na Grande Final do Challenge Tour

O golfista português Ricardo Melo Gouveia viveu esta sexta-feira uma jornada pouco feliz no T-Golf & Country Club, em Maiorca, e desceu ao 19.º lugar da Grande Final do Challenge Tour, liderada pelos sul-africanos Oliver Bekker e JC Ritchie.

O número dois na 'Corrida para Maiorca', o 'ranking' do Challenge Tour, tinha terminado a ronda inaugural na quarta posição, mas na segunda volta fez 74 pancadas, três acima do Par, na sequência de três 'bogeys' (uma acima do Par) nos buracos 4, 8 e 16.

Ao contabilizar 141 'shots' (67+74), Melo Gouveia, de 30 anos, partilha com outros seis jogadores o 19.º posto, quando faltam disputar os derradeiros 36 buracos do torneio espanhol, reservado aos 45 primeiros da hierarquia do circuito satélite do European Tour.

A liderança da prova é partilhada pelos sul-africanos Oliver Bekker e JC Ritchie, ambos com um agregado de 135 pancadas, sete abaixo do Par do campo, e a vantagem mínima sobre o sueco Jesper Kennegard e o dinamarquês Marcus Helligkilde.