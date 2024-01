Ricardo Melo Gouveia desce para 18.º no torneio de golfe de Ras Al Khaimah

O português Ricardo Melo Gouveia desceu este sábado cinco posições, para a 18.ª, no torneio de golfe de Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos, competição do DP World Tour que termina no domingo.

Ricardo Melo Gouveia fechou a terceira volta com 70 pancadas, passando a ter um agregado de 205. Nos dois primeiros dias, conseguira 65 e 70 pancadas.

Este sãbado, entregou um cartão com cinco birdies (uma pancada abaixo) e três bogeys (uma acima), fechando a volta com dois shots abaixo do par do campo.

O dinamarquês Thorbjørn Olesen lidera o Ras Al Khaimah Championship, com 194 pancadas, 22 abaixo do par do campo, com um avanço de quatro sobre o compatriota Rasmus Hojgaard.

O torneio decorre até domingo, no clube de golfe Al Hamra, em Ras Al Khaimah.