Ricardo Melo Gouveia desce para 49.º no Swiss Challenge

Ricardo Melo Gouveia desceu este sábado onze lugares, para 49.º, no Swiss Challenge, torneio em que é o único português ainda em prova.

No Swiss Challenge, competição do Challenge Tour que decorre em França, no Golf Saint Apollinaire de Folgensbourg, Ricardo Melo Gouveia entregou um cartão com 71 pancadas (uma acima do Par).

O português iniciou a terceira volta da melhor forma, marcando um 'birdie' no buraco 1, mas até final do percurso não conseguiu voltar a ganhar pancadas ao campo, fazendo em contrapartida 'bogeys' nos buracos 4 e 18.

No topo da classificação estão quatro jogadores, com um agregado de 204 pancadas (-12) - o alemão Velten Meyer, o norte-americano Julian Suri e os dinamarqueses Jeppe Kristian Andersen e Rasmus Neergaard-Petersen.

Ricardo Melo Gouveia está no grupo dos 49.ºs, com mais quatro golfistas, com 213 (-3).