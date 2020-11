Ricardo Melo Gouveia é 42.º colocado no Challenge Tour Grand Final

O português Ricardo Melo Gouveia fechou esta quinta-feira a primeira volta do Challenge Tour Grand Final, em Maiorca, perto dos últimos lugares da classificação, em 42.º, depois de anotar 74 pancadas, três acima do par do campo (71).

No dia inaugural do derradeiro torneio do Challenge Tour, Melo Gouveia entregou um cartão com dois 'birdies' (uma pancada abaixo do par), um 'bogey' (uma acima) e dois duplo-'bogeys' (duas acima).

O golfista luso, que venceu o Grand Final de 2015, tem apenas três adversários abaixo de si na tabela classificativa, dois com cinco 'shots' acima do par e um com seis acima.

Concluída a primeira volta, o inglês Richard Mansell, o espanhol Santiago Tarrio e o sueco Bjorn Hellgren dividem a liderança provisória do Challenge Tour Grand Final, que decorre até domingo, em Maiorca, todos com 66 pancadas, cinco abaixo do par do campo.