Ricardo Melo Gouveia é 43.º classificado no Open de Maiorca

Ricardo Melo Gouveia fechou este sábado o terceiro dia do Open de golfe de Maiorca na 43.ª posição e é agora o português mais bem classificado, com Ricardo Santos no grupo dos 64.ºs.



No campo de golfe de Son Montaner, onde decorre até domingo esta prova do 'DP World Tour', o circuito europeu da modalidade, Melo Gouveia voltou a fazer - a exemplo de quinta-feira - um percurso em quatro pancadas abaixo do Par do campo, passando a ter 208 pancadas (-5) no conjunto dos três dias. Na volta de hoje, registou cinco 'birdies' (uma abaixo), para apenas um 'bogey' (uma acima).

Quanto a Ricardo Santos, esteve em linha com a sua prestação dos dois dias anteriores, agora com 70 pancadas, novamente uma abaixo do Par. No agregado, tem 211 pancadas (duas abaixo).

Hoje, entregou um cartão com um 'eagle' (duas abaixo), quatro 'birdies' (uma abaixo), três 'bogeys' (uma acima) e um duplo 'bogey' (duas acima).

O torneio é agora liderado pelo neozelandês Ryan Fox e pelo alemão Paul Yannick, com 197 pancadas (16 abaixo do Par).