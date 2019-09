Ricardo Melo Gouveia é 79.º no Alfred Dunhill Links Championship

O português Ricardo Melo Gouveia está integrado no grupo dos golfistas classificados no 79.º lugar do Alfred Dunhill Links Championship, na Escócia, após terminar a primeira volta ao campo de Kingsbarns com 70 pancadas, duas abaixo do par.Na primeira ronda do torneio pontuável para o European Tour, o único representante luso na prova registou um eagle (duas pancadas abaixo do par), cinco birdies (uma abaixo), três bogeys (uma acima) e um duplo-bogey (duas acima).O sul-africano Justin Walters é o primeiro líder do torneio, com nove shots abaixo do par, uma menos do que um lote de quatro golfistas, que repartem o0 segundo posto.O Alfred Dunhill Links Championship decorre até domingo, nos campos de St. Andrews, Carnoustie e Kingsbarns, na Escócia.