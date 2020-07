Ricardo Melo Gouveia: «É espetacular ter o Open de Portugal no European Tour»  

Ricardo Melo Gouveia falhou esta sexta-feira o cut no Open da Áustria, no regresso do European Tour, após quatro meses e meio de paragem devido à pandemia do novo coronavírus. Mas nem por isso deixou de celebrar em Atzenbrugg, nos arredores de Viena, a notícia do dia no que se refere ao golfe nacional – o regresso do Open de Portugal à primeira divisão europeia.



"Acho espetacular. São ótimas notícias para o golfe português", reagiu efusivamente o atleta olímpico português, em declarações à Tee Times Golf, em exclusivo para Record.



Ricardo Melo Gouveia tinha acabado de completar a segunda volta ao Diamond Country Club, o palco do Open da Áustria, torneio que assume este ano o estatuto de 'dual ranking', ou seja, exatamente o mesmo que foi anunciado hoje para o Open de Portugal at Royal Óbidos.



'Dual ranking' significa que um evento conta simultaneamente para a Corrida para Maiorca (a classificação oficial do Challenge Tour, a segunda divisão europeia) e para a Corrida para o Dubai (a hierarquia do European Tour, o escalão principal).



"É ótimo para todos os jogadores portugueses e para mim, que estou no Challenge Tour, é bastante importante ter um torneio desse nível no nosso calendário. Só tenho de agradecer a todos os que estiveram envolvidos nestas negociações e nestas decisões importantes. Estou bastante contente", acrescentou o único golfista português a ter figurado no top-100 do ranking mundial.



Compreende-se a alegria de Ricardo Melo Gouveia. Os eventos de 'dual ranking' oferecem ao campeão um ano de isenção imediata no European Tour. Ou seja, o vencedor ascende imediatamente à primeira divisão europeia. Foi o que aconteceu, por exemplo, a Filipe Lima quando ganhou um torneio dessa categoria, em Espanha, em 2004.



Ora Ricardo Melo Gouveia esteve quatro anos seguidos no European Tour, mas no final de 2019 desceu ao Challenge Tour e nos poucos torneios que houve este ano as coisas não lhe correram de feição, falhando o cut em todos os quatro eventos em que participou.



Atravessando uma fase de reformulação dos gestos técnicos de base do seu jogo, sobretudo do 'swing' – um trabalho encetado há cerca de um ano –, o profissional da Quinta do Lago sabe que necessita de paciência até voltar aos tempos áureos que levaram-no a conquistar três títulos no Challenge Tour e a tornar-se no único português a encerrar uma época como n.º1 do ranking do Challenge Tour, em 2015.



O último torneio que disputara fora o The Tour Championship do Portugal Pro Golf Tour, de 30 mil euros em prémios monetários, no Troia Golf, em março, e a sua última volta fora de 83 pancadas, um dos piores registos da sua carreira profissional. Uma performance que deixara-o desconsolado na altura.



Daí ter treinado bastante nos últimos tempos, para recuperar não só o seu jogo mas a confiança.



É por isso que, apesar de ter sido eliminado do Open da Áustria após a segunda ronda, não deixou de registar a sua evolução, como poder verificar-se pelas voltas de 75 e 72, para um agregado de 3 acima do Par. Falhou o cut por 4 pancadas, no 102.º lugar entre 144 jogadores.



"Foi uma semana em que estava ainda um bocadinho fora de ritmo. Nestes dois dias falhei alguns 'tee-shots' (pancadas de saída) e muitos 'putts' (no green) que não entraram e fizeram a diferença", analisou o português residente em Londres, que desde que se iniciou o período de confinamento regressou ao Algarve, onde treinou nos últimos tempos.



"Fiz 2 duplos-bogey, 1 em cada volta, que também não ajudaram. Mas senti-me bem. Mentalmente estou bastante melhor e sinto que o jogo está finalmente a voltar mais ao que é a minha identidade, ao meu jogo e isso é o mais importante. Agora é melhorar os aspetos que não estiveram tão bons para a próxima semana", acrescentou, com motivação.



Na próxima semana Ricardo Melo Gouveia irá disputar o Euram Bank Open, no Golf Club Adamstal, também na Áustria, igualmente um 'dual ranking' e também com meio milhão de euros em prémios monetários.



O torneio manteve a sua data original no calendário, não foi afetado pela pandemia, embora começando um dia mais cedo, na quarta-feira, 15 de julho, terminando no Sábado, dia 18.



Ricardo Melo Gouveia estará aí acompanhado de Pedro Figueiredo, que também se tinha inscrito no Open da Áustria, mas desistiu uma semana antes.



"Vou só ao segundo torneio austríaco e depois vou jogar os torneios britânicos do 'UK Swing'", informou-nos 'Figgy'.



Hugo Ribeiro / Tee Times Golf (teetimes.pt) para Record