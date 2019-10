Ricardo Melo Gouveia e Pedro Figueiredo falham cut do Open de Itália

Os golfistas portugueses Ricardo Melo Gouveia e Pedro Figueiredo foram esta sexta-feira eliminados do Open de Itália, ao falharem o cut na segunda volta da prova pontuável para o European Tour, que decorre em Roma.Melo Gouveia fechou a participação no grupo dos golfistas classificados na 94.ª posição, ao completar a segunda ronda com um agregado de 145 pancadas, três acima do par, tendo somando esta sexta-feira quatro birdies (uma pancada abaixo do par), três bogeys (uma acima) e um duplo-bogey (duas acima).Já Pedro Figueiredo ficou integrado no grupo que ocupa o 113.º lugar, terminando com um total de 148 shots, seis acima do par. Na segunda ronda, Figueiredo entregou um cartão com dois birdies, três bogeys e um duplo-bogey.O Open de Itália, em Roma, é liderado pelo inglês Matthew Fitzpatrick, com um total de 132 pancadas, 10 abaixo do par.