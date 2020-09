Ricardo Melo Gouveia e Pedro Figueiredo no grupo dos 34ºs em Sotogrande

Os golfistas portugueses Ricardo Melo Gouveia e Pedro Figueiredo integram o grupo dos 34.ºs classificados no Estrella Damm Andalucia Masters, prova do European Tour que se está a disputar em Sotgrande, Espanha.

Após o percurso do primeiro dia, fortemente marcado pelas más condições climatéricas, nomeadamente vento, estão com 74 pancadas, três acima do par do campo.

Mais atrás, em 97.º, está Ricardo Santos, que fechou a sua jornada com 78 pancadas, sete acima do par.

Apenas cinco golfistas conseguiram fazer menos que o par de 71, sendo a liderança, com -2, repartida pelo quarteto composto pelo escocês Connor Syme, o espanhol Jorge Campillo, o italiano Guido Migliozzi e o norte-americano John Catlin. Com -1 encontra-se o espanhol Pep Angles.