Ricardo Melo Gouveia e Pedro Figueiredo no 'top 20' do Open de Portugal

Os portugueses Ricardo Melo Gouveia e Pedro Figueiredo concluíram este sábado a terceira volta do Open de Portugal dentro do 'top-20' no Royal Óbidos Golf Resort, onde o alemão Marcel Schenneider assumiu a liderança do torneio do Challenge Tour.

Depois de ter passado o 'cut' na décima posição, Melo Gouveia, segundo classificado na 'Corrida para Maiorca', cedeu dois lugares na classificação, ao entregar um cartão com 71 'shots' (-1) para um agregado de 209 pancadas, sete abaixo do Par 72 do campo.

Enquanto Pedro Figueiredo fez a sua melhor exibição da semana, com 68 'shots' para um total de 210 pancadas (-6), Miguel Gaspar, o terceiro representante nacional a disputar os últimos 36 buracos, cumpriu o Par do campo e partilha o 50.º lugar do 'leaderboard', liderado por Scheneider com 199 'shots' (-17), três de vantagem sobre o segundo classificado, o espanhol Alejandro Del Rey.