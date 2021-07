Ricardo Melo Gouveia é quinto colocado no Challenge de Itália

O golfista português Ricardo Melo Gouveia continua muito sólido no Challenge de Itália, que está a decorrer no Margara Golf Club, onde já integra o top 5 do torneio pontuável para o Challenge Tour.

O profissional português, depois de uma estreia com 67 pancadas, quatro abaixo do Par do campo transalpino, completou os segundos 18 buracos com 68 shots e deixou o sétimo lugar para partilhar a quinta posição do 'leaderboard' com o austríaco Lukas Nemecz.

"Foi mais uma volta muito sólida. Joguei bastante bem e só cometi um erro de estratégia no buraco 6, onde fiz um 'bogey'. O outro 'bogey' no 1 surgiu de um mau 'swing', mas de resto correu bem. Tive uma oportunidade ou outra que podia ter entrado, não entrou, mas espero que entrem no fim de semana", avançou Melo Gouveia à Lusa.

Após registar hoje cinco birdies (uma abaixo) nos buracos 2, 3, 5, 10 e 15, contra dois 'bogeys', o jogador português somou 135 'shots', mais cinco que o líder francês Frederic Lacroix, que contabiliza 12 abaixo do Par.

Tal como Ricardo Melo Gouveia, Tomás Bessa também conseguiu passar o 'cut', fixado nas 141 pancadas, ao somar 139 'shots' (71+68) e subir ao 25.º lugar da classificação, ao passo que Vítor Lopes, com um agregado de 145 (76+69), não foi capaz de integrar o lote de 65 jogadores apurados para as últimas duas voltas.