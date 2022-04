Ricardo Melo Gouveia e Ricardo Santos com boa prestação em Girona

Os jogadores portugueses Ricardo Melo Gouveia e Ricardo Santos conseguiram esta quinta-feira uma boa prestação na primeira volta do Catalunia Championsips, prova do circuito europeu de golfe, a decorrer em Girona, Espanha.

Ricardo Melo Gouveia fechou esta primeira volta inserido no grupo dos 12.º classificados, ao efetuar um percurso em 69 pancadas (três abaixo do Par do campo), com cinco 'birdies' (uma abaixo) e dois 'bogeys' (uma acima).

Próximo esteve Ricardo Santos, que efetuou mais uma pancada do que o seu compatriota e fechou no grupo dos 20.º classificados, num dia em que marcou no cartão três 'birdies' e um 'bogey'.

Menos feliz esteve Pedro Figueiredo, o terceiro português a competir em Girona, ao efetuar um percurso em 75 pancadas (três acima), o que o deixa no grupo dos 107.º classificados, depois de ter efetuado dois 'birdies', três 'bogeys' e um duplo-'bogey'.

A prova é liderada por um trio formado pelos sul-africanos Oliver Bekker e Darren Fichardt e pelo dinamarquês Jeff Winther, que cumpriram a primeira volta em 66 pancadas (seis abaixo do Par).