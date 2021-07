Ricardo Melo Gouveia eleva o nível e garante manutenção na Áustria

O golfista português Ricardo Melo Gouveia elevou esta sexta-feira o nível do seu jogo, após uma estreia acima do Par, e assegurou a qualificação para as últimas duas voltas do Euram Bank Open, no Golf Club Adamstal, na Áustria.





Ricardo Melo Gouveia está a jogar, esta semana, o torneio do Challenge Tour na companhia do irmão Tomás Gouveia, Miguel Gaspar e Alexandre Abreu, os três com 'wild card', mas foi o único representante nacional a passar o 'cut', fixado nas 139 pancadas (-1) e que apurou os 69 melhores jogadores para a fase final da prova.

Depois de uma primeira volta com 71 pancadas, uma acima do Par do campo austríaco, o jogador natural de Lisboa completou os segundos buracos com 67 'shots' (-3), ao registar seis 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 3, 4, 5, 9, 16 e 17, um 'duplo bogey' (duas acima) no 6 e um 'bogey' (uma acima) no 11.

"O jogo da primeira volta não foi muito diferente, só que hoje concretizei mais 'putts' e acabei com dois 'chip in' nos buracos 16 e 17. Aproveitei melhor o jogo do que ontem [quinta-feira]", explicou Melo Gouveia, à Lusa.

Apesar de "muito motivado e com boas perspetivas de subir na classificação", na qual figura na 41.ª posição, Ricardo Melo Gouveia revela estar prevista "muita chuva e trovoada" e, por isso, não sabe se será possível jogar no sábado.

Ao contrário do irmão mais velho, Tomás Gouveia não conseguiu passar o 'cut', ao somar 147 pancadas (75+72), as mesmas de Miguel Gaspar (73+74, ambos no 124.º lugar, assim como Alexandre Abreu com um agregado de 158 'shots' (75+83).

O finlandês Matias Honkala assumiu hoje a liderança do Euram Bank Open, ao concluir os 36 buracos inaugurais com 129 pancadas (64+65), duas de vantagem sobre o inglês Jack Floydd e o australiano Blake Windred.